e dalle dirette avversarie alla promozione. Il Palermo di Roberto Stellone dopo il mezzo passo falso commesso una settimana fa in casa contro il Livorno, con il Brescia di Eugenio Corini che era emerso dalla scorsa giornata come nuovo outsider dei rosanero, si ritrova nelle condizioni di poter mettere fra se e le rondinelle cinque punti, con i lombardi che ieri nell'anticipo della diciassettesima giornata non sono andati oltre il pari per 1-1 grazie ad un gol di Bisoli al 94', e mantenere allo stesso tempo le quattro lunghezze di distanza da Lecce ed Hellas Verona, sempre se pugliesi e veronesi vinceranno i rispettivi match contro Padova e Livorno. Ai rosa servirà in ogni caso un successo domani contro lo Spezia di Pasquale Marino per rilanciare le proprie ambizioni di classifica in testa alla classifica e provare a cucirsi sul petto già mezzo titolo di campione d'inverno.non potrà però contare nè su Antonio Mazzottà nè tantomeno su Iljia Nestorovski, con l'attaccante macedone che non tornerà prima dell'inizio del nuovo anno per una lesione di secondo grado al polpaccio sinistro, e quindi sembra orientato a tornare ad un 4-4-2 molto offensivi in cui oltre alla presenza contemporanea delle due punte Moreo e Puscas figureranno anche Trajkovski e Falletti nelle vesti di esterni con compiti prettamente di spinta. In difesa davanti a Brignoli, ristabilito dopo aver saltato il match col Livorno, si rivedranno Rispoli e Aleesami come terzini mentre Bellusci e Rajkovic saranno i due centrali. A centrocampo accanto a Jajalo sarà con tutta probabilità Murawski a vincere il ballottaggio con Haas nell'ambito di un turnover che vedrà i rosa impegnati nuovamente giovedì prossimo.testimoniata anche dalla storia di questo incontro fra rosanero e bianconeri con il Palermo che non vince al 'Picco' addirittura da 86 anni con un bilancio totale di tre pareggi e tre sconfitte. Nella passata stagione finì 0-0 con Pomini grande protagonista sull'ex Gilardino mentre sui quindici precedenti totali i siciliani hanno vinto cinque volte sugli spezzini, pareggiato sette e perso solo in tre occasioni. Particolarmente doloroso per i tifosi rosanero è il ricordo della Coppa Italia di due stagioni fa con i liguri che al 'Barbera' s'imposero ai rigori nel quarto turno determinando l'esonero dell'attuale tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi.