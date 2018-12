, il suo ultimo gol è dato 11 novembre nel rotondo successo contro il Pescara al 'Barbera' aperto proprio da una sua rete, non si hanno notizie di lui in termini di marcature ma adesso più che mai il Palermo di Roberto Stellone ha bisogno del suo contributo in area di rigore. A George Puscas, attaccante rumeno e acquisto più oneroso dell'ultima campagna acquisti dei siciliani che in estate lo strapparono alla concorrenza di molte formazioni di serie A e B fra cui l'Hellas Verona, viene chiesto infatti di tornare a fare quello per qui è stato acquistato ovvero segnare il più possibile e dare un contributo decisivo alla corsa per la promozione., chiamato a reggere l'attacco nel caso di una cessione di Nestorovski, dopo un primo periodo di ambientamento in cui ha dovuto vivere l'alternanza proprio con il collega macedone, alla fine rimasto e tornato in auge a suon di gol che hanno rafforzato la sua posizione nella formazione ufficiale, ha trovato il suo spazio grazie all'arrivo del nuovo tecnico. Con Stellone, che quasi sin da subito adottò il modulo con la contemporanea presenza di due punte, Puscas ha iniziato a trovare infatti la sua dimensione modificando il suo tipo di gioco per convivere con una punta tanto simile a lui come il capitano rosanero trovando anche le prime soddisfazioni in termini di gol. Ecco che le reti contro Lecce, Cosenza e Pescara sono risultate decisive in termini di vittorie consegnando all'attaccante scuola Inter finalmente il ruolo per cui era stato scelto da Foschi in estate., condito anche dalla chiamata e dai primi gol con la maglia della nazionale maggiore del suo paese, il rumeno non ha ritrovato più la via del gol, complice anche l'ottimo momento dell'altra punta Moreo che ha dimostrato di sapersi adattare meglio come spalla di Nestorovski. Adesso che proprio il numero 30 mancherà per infortunio fino al 2019, e dunque per le prossime tre sfide in programma da qui alla fine del girone d'andata, a Puscas viene data la chance di prendersi tutte le luci del palcoscenico già dalla prossima sfida contro lo Spezia. Il Palermo e la tifoseria attendono infatti altri suoi gol, quelli che sono mancati ad esempio contro il Livorno, per tornare a macinare punti e puntare dritti intanto verso il titolo di campioni d'inverno.