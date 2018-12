in grado di battere il Palermo in campionato e non a caso, dopo un avvio di stagione tribolato, adesso si trova proprio alle spalle dei rosanero con l'obiettivo vetta messo nel mirino. Stiamo parlando del Brescia di Eugenio Corini che dal suo arrivo sulla panchina dei lombardi ha iniziato una scalata che lo ha portato a 27 punti nell'ultimo turno grazie al fondamentale successo per 2-1 nello scontro diretto col Lecce superato proprio dalle rondinelle di un punto. I siciliani dovranno dunque fare attenzione proprio alle rondinelle allenate dall'ex capitano rosanero in quanto nelle prossime tre gare, che porteranno all'assegnazione del titolo di campione d'inverno, non avranno alcun turno di riposo da scontare al pari del Palermo che rispetto a Lecce e Pescara aveva questo vantaggio da giocarsi.di calare la guardia già con abruzzesi e pugliesi adesso non potranno sbagliare nulla contro Spezia, Ascoli e Cittadella in quanto il Brescia potrebbe approfittarne avendo sulla carta match abbordabili (Ascoli e Cremonese) e un solo scontro diretto all'ultima giornata del girone d'andata contro il Benevento, quest'ultimo distratto dal passaggio del turno in Coppa Italia e dalla sfida che lo aspetta ad inizio 2019 contro l'Inter per gli ottavi di finale. I ragazzi di Stellone invece sono attesi da sfide insidiose già da domenica prossima contro lo Spezia, che naviga a nove punti di distacco dai siciliani ma ha dimostrato di essere un osso duro per tutte.è dunque quello di vincere tutte e tre le prossime gare, o quantomeno due, facendo leva sui tre punti di vantaggio sulla diretta avversaria che in caso di arrivo a pari punti la spunterebbe per il precedente vittorioso, quando però sulla panchina rosanero sedeva Bruno Tedino guarda caso esonerato proprio per quella sconfitta per 2-1 al 'Rigamonti'. Proprio dal ko col Brescia ripartì infatti l'avventura di Stellone che ha portato ad oggi dieci risultati utili consecutivi e la testa del campionato che non vuole mollare certo in questi ultimi match prima del giro di boa.