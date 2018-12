. Dopo l'esonero dal Palermo, rimediato in seguito alla sconfitta col Brescia, il tecnico non aveva più rilasciato dichiarazioni: "Da parecchio non vivevo una situazione simile, negli ultimi dieci anni ho sempre lavorato - ha detto a Il Messaggero Veneto -. Pordenone? La Serie B è decisamente un altro pianeta. Calciatori più forti, con un altro motore. Stadi, club e città di un blasone nettamente superiore. Sarebbe una bella sfida per il Pordenone. Ce la possono fare".: "Ringrazierò sempre il presidente Zamparini per l’ opportunità che mi ha dato. Ma sono sotto contratto sino a giugno e non parlo del Palermo. Ho voglia di ripartire a una società che abbia voglia di migliorarsi, dal primo all’ultimo tesserato. Questo per me conta tanto".: "Vedo se si può migliorare e si può inserire qualche concetto nuovo nelle metodologie di lavoro. Prediligo un calcio offensivo. Ho visto Sassuolo e Fiorentina dal vivo, mi sono piaciute parecchio. Hanno sempre molte soluzioni quando hanno la palla tra i piedi. Devo applaudire la Sampdoria e il lavoro di Giampaolo: è una formazione che ha un’ identità precisa anche quest’ anno e ottiene risultati. Non è facile, viste le partenze di Torreira e altri. Anche il Lecce in B mi garba".