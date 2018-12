fino alla gara con la Salernitana al 'Barbera' la prima del 2019.

a seguito del risentimento al polpaccio destro accusato nel riscaldamento pre partita di Palermo-Livorno, come si legge nella nota diramata dal sito ufficiale della società, ha evidenziato una lesione di primo grado del soleo. Il suo rientro, considerando che Mazzotta ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso, potrebbe avvenire fra due settimane.

recuperabile in pochi giorni, si è rivelato invece un problema più serio del previsto, tanto da privare il Palermo del suo bomber di riferimento almeno per le prossime tre sfide di campionato che andranno a chiudere il girone d'andata ed in generale questo 2018. Per Ilija Nestorovski l'infortunio rimediato la settimana scorsa, durante la preparazione del match contro il Livorno e che riguardava il polpaccio sinistro, dopo una risonanza magnetica effettuata sabato scorso ha evidenziato una lesione di secondo grado del gemello mediale su giunzione miotendinea. Un brutta tegola per Roberto Stellone che dovrà rinunciare al suo attaccante per un mese circa, probabilmentenell'attacco rosanero verrà dunque confermata la coppia già vista sabato scorso composta da Puscas e Moreo chiamata a fare gli straordinari in un momento delicato della stagione in cui un altro infortunio in attacco può pregiudicare la forza offensiva della formazione siciliana. Notizie più confortanti invece per l'altro infortunato, il terzino Antonio Mazzotta, chenonostante l'amaro pareggio contro il Livorno, i rosa mantengono i tre punti di vantaggio sulla seconda, che adesso è il Brescia di Corini salito a quota 27, e addirittura incrementando di un punto la distanza sulle terze Lecce e Pescara. Il rammarico su una mancata vittoria sui toscani di Breda sabato scorso aumenta infatti considerando che sia pugliesi che abruzzesi hanno perso i loro scontro diretti contro proprio il Brescia (2-1 delle rondinelle al 'Rigamonti nello scontro fra ex rosanero in panchina Corini e Liverani, ndr) e l'Hellas Verona, con gli scaligeri che si sono imposti addirittura per 3-1 sui ragazzi di Pillon. Considerando che nelle prossime due gare di campionato Pescara e Lecce dovranno alternativamente scontare il proprio turno di riposo i rosa possono comunque guardare positivamente l'evoluzione dell'ultima giornata.