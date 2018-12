probabilmente anche lui, che quella contro il Livorno sarebbe stata una passeggiata, con i toscani sparring partner della capolista, mentre il pareggio finale contro il fanalino di coda ha lasciato l'amaro in bocca. Stefano Moreo esce comunque a testa alta dall'ultimo incontro di campionato grazie ad un'ottima prestazione che solo per la bravura del portiere Mazzoni, con l'estremo livornese a negargli la gioia di una doppietta nel secondo tempo, non ha potuto festeggiare anche per i tre punti della sua squadra. Una rete quella della punta milanese che lo porta a tre reti totali in stagione (esattamente lo stesso numero segnato nella prima metà di stagione disputata l'anno scorso con il Venezia, ndr) con la prospettiva di poter chiudere questo campionato superando il suo record personale di marcature in una singola annata (10 sempre con il Venezia in Lega Pro)., uno di rapina a sorprendere fuori dai pali il portiere e l'altro di pura potenza con una conclusione da dentro l'area di rigore, ecco dunque il gol su azione contro il Livorno che a molti ha riportato alla mente un altro bomber alto quasi due metri e con il numero nove sulle spalle: Luca Toni. Per movenze e capacità d'inserirsi nello spazio il milanese ricorda tantissimo il bomber di Pavullo che qui in Sicilia segnò vagonate di reti con quel tipo di azione a tagliare la difesa avversaria sul suggerimento filtrante di un compagno. A sorprende di Moreo è poi la facilità di battuta a rete, altra caratteristica di Toni, che l'ex Venezia sembra aver affinato in questo ultimo anno trascorso in maglia rosanero e che con una guida come Roberto Stellone non può che migliorare col passare del tempo.offerta dall'assenza di Nestorovski, adesso nelle gerarchie con Puscas si gioca ovviamente il posto da titolare con il rumeno per fare da partner d'attacco al macedone anche se Stellone continuerà ad alternare i due a seconda della gara e dalla condizione fisica dei due giocatori. Non c'è dubbio che oltre al fattore gol, con Moreo e Puscas entrambi a quota tre gol ciascuno realizzati fino ad ora, l'attaccante milanese abbia rispetto al suo collega una spiccata caratteristica al sacrificio che lo porta spesso ad aiutare la squadra nel ripiegare in fase di non possesso e a dar manforte alla difesa nel caso di calci di punizione in cui i suoi centimetri diventano fondamentali. Sacrificio che è servito solo in parte contro il Livorno con grande rammarico da parte dell'attaccante che attraverso i social ha commentato così il match: "Peccato per non aver portato a casa i tre punti...testa al prossimo match". Le difese avversarie sono avvertite.