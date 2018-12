, contro una squadra sulla carta non particolarmente complicata ma rivelatasi un osso duro, per il Palermo di Roberto Stellone che trova il suo quarto pareggio in dieci gare da quando è tornato a sedersi sulla panchina rosanero (sei in totale i pari dei rosanero in sedici giornate di campionato, ndr). La classifica che recita 30 punti per i siciliani, con ancora altre tre partite alla fine del girone d'andata, e l'obiettivo 40 punti al primo giro di boa sfumato per una prestazione altalenante contro i toscani guidati da Breda. La sfida contro i 'vecchietti terribili' Dainelli, Valiani, Luci e ovviamente Diamanti lascia dunque l'amaro in bocca ai ragazzi di Stellone che dopo aver illuso con una partenza sprint, che ha portato al terzo gol stagionale di Moreo, hanno subito la reazione degli esperti toscani bravi a muovere la palla con intelligenza e a coprirsi dopo aver raggiunto il pari con Raicevic.per tutto il resto del match senza però trovare la porta se non ancora con un colpo di testa di Moreo, al 90' si sono poi potuti solo rammaricare di non aver concretizzato la grossissima mole di gioco prodotta anche in quello che può definirsi non il miglior match disputato dalla capolista sotto la gestione del tecnico romano. L'allenatore può recriminare ovviamente sugli episodi sfavorevoli (vedi il presunto fallo di Raicevic in occasione del pari ospite, ndr) ma principalmente a mancare è stata la lucidità sotto porta degli stoccatori siciliani che, orfani di Nestorovski e con un Trajkovski a mezzo servizio subentrato solo nella ripresa, hanno fatto rimpiangere chi non poteva essere causa infortunio.anche in una prestazione non particolarmente esaltante come quella di ieri è arrivato comunque un punto che permette di muovere la classifica, con Lecce e Pescara che oggi rispettivamente contro Brescia ed Hellas Verona proveranno in tutti i modi ad accorciare sulla prima della classe, e la striscia di risultati utili consecutivi per Stellone si allunga a dieci con però il dato un pò allarmante dei tre pareggi arrivati nelle ultime quattro gare. L'obiettivo dunque adesso è quello di recuperare più pedine fondamentali possibili già per la sfida con lo Spezia di domenica prossima, che per i siciliani rappresenta l'inizio dell'ultimo tour de force del 2018, con Nestorovski e compagni impegnati in tre gare ravvicinate in appena sette giorni giocarsi il titolo di campione d'inverno che l'anno scorso vide proprio i rosanero vittoriosi con 39 punti, esattamente quelli che può ancora fare potenzialmente in questa stagione con due gare in meno però rispetto allo scorso campionato.