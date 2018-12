A disposizione: 1 Brignoli, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 14 Salvi, 18 Chochev, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 31 Pirrello, 34 Cannavò, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

LIVORNO: 22 Mazzoni, 4 Di Gennaro, 26 Bogdan, 3 Dainelli, 7 Valiani, 8 Luci (cap.), 34 Agazzi, 13 Fazzi, 23 Diamanti, 37 Canessa (Porcino 46'), 31 Raicevic.

A disposizione: 12 Romboli, 38 Zima, 2 Marie Sainte, 5 Bruno, 6 Gasbarro, 9 Pedrelli, 11 Murilo, 15 Iapichino, 20 Maiorino, 21 Gonnelli, 33 Maicon. All: Roberto Breda.

ARBITRO: Valerio Marini (Roma 1).

65' I rosa passano al 4-4-2 con l'ingresso di Trajkovski per Szyminski.64' Pomini si esalta su una conclusione di Diamanti e la mette in corner.60' Falletti costretto ad uscire per una botta presa al volto da un avversario.55' Rosa molto più contratti in questo inizio di ripresa e in difficoltà nel trovare spazi.49' Primo tentativo di Puscas che da fuori area prova a colpire di potenza, palla altissima.Si riparte, cambio per il Livorno con Porcino dentro per Canessa.41' Doppia conclusione di Jajalo da fuori, entrambi i tiri centrali.39' Moreo duetta bene con il rumeno ma dopo aver saltato un paio di avversari conclude in maniera imprecisa.38' Puscas aggancia una sponda di Moreo e di prima intenzione prova a battere Mazzoni ma la conclusione è fiacca.30' Sempre Puscas ci prova in mezzarovesciata da dentro l'area ma la palla è alta.28' Haas serve Puscas in area ma Mazzoni anticipa l'attaccante rumeno.18' Ci prova Falletti da fuori ma il suo tiro a giro non è preciso.9' Falletti ci prova su punizione, palla alta sopra la traversa.7' Imbucata di Aleesami per Falletti che prova a superare Bogdan che lo chiude in corner.Nel Palermo è presente in campo Aleesami e non Mazzotta come nelle formazioni ufficiali, l'ex Primavera rosanero deve aver avuto qualche problema durante l'ultimo allenamento.15.00Squadre in campo per il calcio d'inizio,Stellone conferma le indicazioni della vigilia e senza Nestorovski punta su Moreo e Puscas con Falletti alle spalle delle due punte. Trajkovski dunque in panchina così come Brignoli, Aleesami e Murawski. Al loro posto Pomini, Mazzotta e Haas.Marcatori: Moreo 13', Raicevic 25'.22 Pomini, 24 Szyminski (Trajkovski 64'), 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 3 Rispoli (cap.), 32 Haas, 8 Jajalo, 27 Mazzotta, 20 Falletti, 29 Puscas, 9 Moreo.