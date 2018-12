LIVORNO (3-4-1-2): Mazzoni; Bogdan, Dainelli, Di Gennaro; Valiani, Agazzi, Luci, Fazzi; Diamanti; Canessa, Raicevic.

dettata più dalla condizione fisica di qualche elemento e dagli infortuni che questa volta hanno colpito il giocatore più rappresentativo del gruppo. Il Palermo di Roberto Stellone oggi nel match del 'Barbera' contro il Livorno in programma alle ore 15 (diretta LiveSiciliasport dalle ore 14.10) dovrà fare a meno infatti della sua punta di riferimento Iljia Nestorovski. Il macedone, rimasto fermo per un problema al polpaccio, non figura infatti nemmeno fra i convocati per la sfida ai toscani dell'ex Alino Diamanti e si aggiunge agli elementi già in infermeria come Alastra, Lo Faso ed il difensore sloveno Struna. Stellone non recupera nemmeno il centrale e dunque nella gara delicata di oggi opterà per un cambio di modulo contro un avversario che si trova si in fondo alla classifica ma che la settimana scorsa ha dato primi segnali di risveglio battendo il Foggia per 3-1.Per i rosa i tre punti di oggi sono importanti e dunque il tecnico schiererà la miglior formazione possibile per correre meno rischi possibili. L'idea è quella di far scendere in campo una formazione a specchio rispetto all'avversario dunque con un 3-4-1-2 con Bellusci e Rajkovic che dovrebbe far reparto arretrato con Szyminski col conseguente avanzamento a centrocampo dei terzini che non saranno Salvi e Aleesami ma Rispoli e Mazzotta.In mezzo al campo torna Jajalo dall'inizio dopo la squalifica e dovrebbe far coppia con lo svizzero Haas, nel caso di un centrocampo a tre invece sarebbe ballottaggio fra Murawski e Chochev per la terza maglia. Sulla linea della trequarti Falletti e Trajkovski si giocano il posto con il sudamericano leggermente favorito per giocare alle spalle dei due attaccanti che saranno per la prima volta dall'inizio Moreo e Puscas. Fra le novità in panchina per l'attacco la convocazione del giovane Kevin Cannavò che indosserà la maglia numero 34.Breda conferma l'undici che ha trovato il successo importante contro il Foggia e sopratutto si affida al talento di Diamanti. Gli amaranto presentano davanti al portiere Mazzoni una linea a tre con Bogdan, il veterano Dainelli e Di Gennaro mentre a centrocampo Valiani e Fazzi saranno gli esterni con Agazzi e Luci cerniera in mediana. Sulla trequarti Diamanti appunto con il compito di svariare lungo tutto il fronte d'attacco e servire le due punte che saranno Canessa e Raicevic.Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Haas, Jajalo, Mazzotta; Falletti; Puscas, Moreo.Valerio Marini di Roma 1.