per la sfida in programma domani contro il Livorno al 'Barbera' alle ore 15 per il Palermo di Roberto Stellone. Il tecnico dei rosanero infatti in settimana ha provato la difesa a quattro, a confermare l'assenza ancora dello sloveno Struna, con i due centrali che saranno Bellusci e Rajkovic con Aleesami confermato sulla fascia sinistra e Rispoli che parte in vantaggio rispetto a Salvi dato il pochissimo minutaggio avuto dall'ex Parma nelle ultime due gare. L'idea dell'allenatore romano è dunque quella di ripartire da un 4-3-1-2 con a centrocampo il ritorno dell'intoccabile Mato Jajalo. Il bosniaco, scontata la squalifica che lo ha tenuto fuori dalla sfida dell'Euganeo contro il Padova, ritrova la sua maglia da titolare al centro della mediana con i suoi due colleghi di reparto che dovrebbero essere Haas e Murawski.dato che dopo i primi 90' giocati per intero da Chochev la settimana scorsa il bulgaro rientra prepotentemente nelle gerarchie per una maglia nella posizione da mezzala, la più congeniale al numero 18 rosanero che con i suoi inserimenti può essere pericoloso mentre col Padova nel 4-4-2 ha avuto meno spazi a disposizione. Sulla trequarti si assisterà poi ad un altro ballottaggio fra Trajkovski e Falletti che non essendo impiegati stavolta da esterni offensivi dovranno giocarsi un solo posto alle spalle della coppia d'attacco con il macedone leggermente favorito sul sudamericano apparso un pò in affanno contro i veneti la scorsa settimana.a dar manforte alla squadra nei minuti finali se dovesse esserci la necessità di spingere sull'acceleratore. Stesso destino anche per Stefano Moreo che dopo l'ottima prestazione contro il Padova condita da due assist per i compagni Rajkovic e Nestorovski stavolta guarderà il match dalla panchina, almeno dall'inizio, in favore del compagno di reparto offensivo Puscas che è alla ricerca del gol che manca da tre giornate. Il rumeno proverà a sbloccarsi con accanto il capitano e bomber dei rosanero Nestorovski pronto ovviamente a timbrare il cartellino anche contro il Livorno dell'ex Alino Diamanti.