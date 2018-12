PALERMO - Il futuro del Palermo resta un mistero. La trattativa (chiusa?) con gli inglesi non ha di certo fugato ogni dubbio su quali saranno i prossimi progetti della società rosanero. Intanto, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, sarebbero spariti i 5 milioni che era stati appositamente messi da parte a garanzia del credito che il Palermo vanta nei confronti della società lussemburghese Alyssa.Ma non solo, Alyssa avrebbe infatti anche salta il pagamento di una delle rate, che dovrebbero terminare a giugno con il totale saldo di 22,8 milioni di euro. I 5 milioni, intanto sono stati destinati ad altro uso perché non più necessario. Il quotidiano regionale però evidenzia come lo stesso collegio sindacale qualche giorno prima della dismissione del fondo aveva inviato una raccomandata ad Alyssa per invitarla al pagamento della rata. L'ipotesi sarebbe quella che questi 5 milioni siano stati usati per coprire alcuni buchi di bilancio, che altrimenti sarebbero stati superiori a 10 milioni ed avrebbero costretto la società ad una ricapitalizzazione...Intanto la società Baker Tilly Revisa: "Secondo il piano finanziario predisposto dalal Società vi sono evidenti difficoltà per far fronte alle obbligazioni in essere a partite del mese di gennaio 2019. Riteniamo che siano comunque indispensabili nel brave periodo nuovi interventi di sostegno da parte dell'attuale azionista di riferimento o di nuovi soci o un anticipo dell'incasso del credito verso Alyssa..."