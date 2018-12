"Sono stato molto apprezzato dalla tifoseria - ha ammesso al Giornale di Sicilia - e tornare a Palermo mi fa davvero piacere. Ho dato il massimo in ogni secondo in cui ho indossato la maglia rosanero e questo è stato riconosciuto dalla gente come se avessi fatto trenta gol. Questa è stata la mia vittoria più grande. Se dovessi segnare? Esulto, per rispetto di tutti. Sono un giocatore che vive di istinti ma spero che il Palermo vinca il campionato e il Livorno si salvi. Mi auguro di vedere lo stadio pieno, è una cosa bellissima. Questo lo dice tutto il mondo calcistico, non solo io. Che partita sarà? Abbiamo molto rispetto del Palermo ma saremo battaglieri".

nuovamente non c'era alcun dubbio ma i tifosi rosanero non si aspettavano certo che passasse così poco tempo per tornare a veder giocare sul terreno del 'Barbera' Alessandro Diamanti. Il trequartista di Prato, che giocò solo una stagione due anni fa in rosanero culminata con la dolorosa retrocessione in serie B, adesso infatti guida il Livorno che si trova in fondo alla classifica del campionato cadetto ma che proprio nell'ultimo turno ha trovato un importantissimo successo nello scontro diretto contro il Foggia proprio con una doppietta del calciatore originario di Prato. La sfida contro la capolista Palermo per Alino avrà dunque un valore speciale perchè gli permetterà di salutare i suoi ex tifosi, che nonostante un solo gol lo hanno apprezzato per spirito di sacrificio e per le sue giocate, e allo stesso tempo provare a regalare tre punti alla sua nuova squadra che adesso ha l'occasione di lasciare definitivamente l'ultima casella dato che le altre squadre sono a tiro.ha realizzato la bellezza di cinque gol e sembra aver ritrovato la verve dei tempi migliori in cui proprio con la maglia del Livorno centrava la promozione in serie A ed anche il suo record personale di marcature in una singola stagione (16). Sono passati dieci anni da quell'impresa e il fantasista, dopo aver lasciato bei ricordi in A col Bologna e girato mezzo mondo fra Inghilterra e Cina, è tornato alla casa madre con l'obiettivo di salvare i toscani alla loro prima stagione dopo il ritorno in serie B. Per farlo servirà una buona prestazione contro il Palermo lanciatissimo verso il titolo di campione d'inverno.che gli amaranto raggiungano i propri obiettivi come dichiarato qualche giorno fa: