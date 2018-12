, primo posto in classifica ma sopratutto seconda miglior difesa del campionato di serie B. Quest'ultimo dato per il Palermo di Roberto Stellone è molto importante perchè da quando il tecnico romano è tornato ad insediarsi sulla panchina dei rosanero la sua difesa ha subito soltanto cinque delle undici reti complessive mettendo i siciliani alle spalle del Cittadella, avversario dell'ultimo turno del girone d'andata, che fino ad ora ha incassato soltanto nove gol. Importante perchè solo nelle prime cinque giornate di campionato, con Bruno Tedino alla guida, la porta del Palermo si era gonfiata ben sei volte mentre nei successivi dieci turni il passivo è drasticamente calato. Merito del nuovo assetto difensivo, che sia con una linea a tre che con quella a quattro ha dato ottimi risultati, che della crescita esponenziale fra i pali di Alberto Brignoli.ha dimostrato infatti giornata dopo giornata tutto il suo valore sfoderando in ogni gara almeno un paio di parate salva risultato, donando grande sicurezza a tutto un reparto che aveva bisogno di risollevarsi dopo gli iniziali scivoloni anche dello stesso portiere. Dopo le iniziali papere (vedi le gare contro Salernitana e Cremonese, ndr) Brignoli non ha mostrato più incertezze dall'arrivo di Stellone con il Palermo che ha scoperto il suo super portiere dopo aver messo in dubbio l'operato dell'ex Benevento. Arrivato in estate con il benestare della Juventus, che ne deteneva parte del cartellino, il portiere 27enne ha trovato una situazione in cui il più esperto Alberto Pomini l'anno precedente aveva catturato le simpatie della tifoseria rosanero per le sue grandi prestazioni che avevano portato comunque i siciliani alla finale playoff contro il Frosinone.comunque per un giocatore che l'anno prima aveva giocato la serie A, e che era entrato nella storia del Benevento per aver segnato contro il Milan risultando decisivo nell'ottenere il primo punto per i giallorossi nel massimo campionato. La bravura di Brignoli infatti sta nel fatto di essere riuscito a togliersi di dosso quell'etichetta di 'portiere goleador' dimostrando sul campo di valere la maglia numero 1 del Palermo e di poter sognare di riconquistare quella serie A da protagonista con i rosanero. Adesso non resta che confermarsi già da sabato prossimo, contro il Livorno dell'ex Alino Diamanti che vorrà sicuramente far bella figura davanti al pubblico del 'Barbera' magari con una punizione velenosa delle sue Brignoli permettendo.