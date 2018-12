da attaccante consumato quando contro il Vicenza nel secondo turno di Coppa Italia, con la squadra in difficoltà nel trovare la via del gol, riuscì a mettere a segno addirittura una doppietta di testa quasi in fotocopia. Slobodan Rajkovic di professione fa il centrale difensivo e, dopo il suo ritorno a pieno regime già dalla passata stagione, ha già dimostrato di essere ad un livello superiore rispetto al campionato cadetto. Il difensore serbo lungo la sua carriera, partita dodici anni fa dall'Ofk Belgrado, ha avuto sempre un'attitudine al gol tanto da segnarne uno nella sua esperienza in Olanda con la maglia del Twente in Eredivise qualche anno dopo e quattro nella parentesi tedesca fra Amburgo e Darmstadt fra il 2012 e il 2016.con l'infortunio che lo ha costretto praticamente a saltare tutta la stagione chiusa poi da rosanero con la retrocessione, è tornato a disposizione dalla seconda metà dell'anno scorso in serie B e prima con Tedino e poi con Stellone è tornato su ottimi livelli, realizzando anche un gol contro nel recupero contro il Parma terminato 3-2 in favore dei ducali. Nulla a che vedere però con l'avvio sprint dell'attuale stagione con la media gol di Rajkovic che si è improvvisamente impennata con addirittura quattro gol realizzativi fino ad ora fra Coppa e campionato, con ancora il girone d'andata che deve concludersi.imponente in area sta diventando un arma in più da sfoderare nei momenti cruciali del match e così come accaduto con l'Hellas Verona, con Rajkovic capace di sorprendere la difesa avversaria staccando in maniera imperiosa di testa, il difensore si è ripetuto sabato scorso contro il Padova trovando il timing per inserirsi in area al momento della sponda di testa da parte di Moreo. Certamente uno schema provato in allenamento dove vengono sfruttate sia le indiscusse doti aeree del centrale (alto 1,91 cm) sia la sua grande esperienza negli inserimenti sui calci da fermo. Se il Palermo di quest'anno sfrutta anche i gol dei difensori (fino ad ora sono sette, ndr) il merito sicuramente è anche di Rajkovic che in area di rigore avversaria è una costante e minacciosa presenza.