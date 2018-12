ci sono infatti le coppie gol composte dai due del Brescia Donnarumma-Torregrossa,

con l'ex Empoli che da solo ha già segnato dieci reti e che col compagno arriva a quindici totali, del Lecce Palombi-La Mantina, con rispettivamente sei e cinque reti, e del Pescara con Mancuso e Monachello appena sopra di una rete sulla coppia del Palermo. Mentre se si analizzano i reparti offensivi nella loro totalità i rosa sono sempre nelle prime posizioni con sedici reti totali a cui vanno aggiunte le tre di Puscas, le due di Moreo e l'unica fino ad ora realizzata da Falletti.

In testa, anche nel dato complessivo dei migliori attacchi del campionato, c'è il Lecce, che tallona fra l'altro i siciliani in classifica, con addirittura venti gol realizzati da soli quattro elementi e il Brescia subito dietro a quota diciannove. Indietro in questa speciale classifica ci sono squadre importanti come il Pescara, che oltre ai suoi due bomber manda pochi giocatori d'attacco in gol, e l'Hellas Verona, con il solo Pazzini da segnalare in classifica con i suoi quattro gol mentre il compagno di reparto Di Carmine è fermo a due.

sono stati decisivi nel successo esterno contro il Padova e nel rilanciare le ambizioni di fuga del Palermo. Nestorovski e Trajkovski in maglia rosanero sono tornati alla ribalta sabato all'Euganeo con una rete ciascuno che ha spezzato dei digiuni più o meno lunghi che ai rosanero di Roberto Stellone, specialmente negli ultimi due pareggi contro Hellas Verona e Benevento, erano pesati nel risultato finale data l'importanza che i macedoni hanno per il tecnico romano nella formazione titolare. Il trequartista e l'attaccante, rispettivamente a secco dal 22 settembre (4-1 al Perugia, ultima volta in cui avevano segnato entrambi i connazionali, ndr) e dal 30 ottobre (0-3 al Carpi con gol nel finale di Nestorovski), si sono dunque rimessi in attività anche nel proprio club dopo una buona parentesi in nazionale con Nestorovski autore di tre reti fra Lichtenstein e Gibilterra e Trajkovski con un gol e un assist proprio per il suo compagno di reparto.a ritrovare la strada maestra della rete ma in Veneto si è rivista la coppia gol che potrebbe trascinare il Palermo verso la promozione in serie A. La rete del pari di Trajkovski, dopo lo svantaggio subito dai rosa con Bonazzoli, è l'esempio lampante dell'affiatamento che esiste fra i due giocatori che con appena due tocchi hanno tagliato a fette la difesa del Padova portando Trajkovski nuovamente a gonfiare una porta avversaria. I numeri poi sono dalla loro parte in quanto sui venticinque gol realizzati dai rosanero in quindici giornate ben dieci sono arrivati solo dalla coppia macedone (6 Nestorovski, 4 Trajkovski) che lancia la sfida alle altri reparti che in questo momento stanno facendo meglio.dieci dei venticinque