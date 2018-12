, è arrivata anche la conferma sul nome del gruppo che ha effettivamente acquisito il Palermo calcio, prelevandolo dalle mani di Maurizio Zamparini. Si tratta della società Sport Capital Group Investment, fondata proprio nel corso della trattativa che ha portato al passaggio di proprietà del club di Viale del Fante. Di questa società si era parlato durante la conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana presso la sala stampa dello stadio "Renzo Barbera", con l'advisor Maurizio Belli che aveva inizialmente negato il ruolo di primordine di questo nuovo gruppo. Ma alla fine, come ha confermato ai microfoni di TGR Sicilia Emanuele Facile, ovvero il fondatore della società, è stato Sport Capital Group Investment a finalizzare l'acquisto del Palermo, e non la Global Futures Sports & Entertainment guidata da Clive Richardson e James Sheehan. Lo stesso Facile, come si è appreso dal telegiornale regionale della TV di stato, ha fatto capire che presto si farà chiarezza in maniera definitiva sulla vicenda, attraverso un comunicato che spiegherà nel dettaglio come stanno le cose. Tra le altre cose, si attendono anche comunicazioni ufficiali da parte di FIGC e Lega Serie B in merito alla nuova proprietà del Palermo calcio, in modo da poter anche regolarizzare la posizione del club agli occhi degli organi federali e di categoria.