A disp: 12 Favaro, 22 Merelli, 4 Serena, 6 Ceccaroni, 8 Minesso, 14 Zambataro, 21 Marcandella, 26 Cisco, 29 Vogliacco, 33 Salviato, 34 Chinellato.

All: Claudio Foscarini.

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 24 Szyminski, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 20 Falletti, 32 Haas, 18 Chochev, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 2 Bellusci, 3 Rispoli, 4 Accardi, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

ARBITRO: Federico Dionisi (L'Aquila).

61' Doppia occasione per il Padova con Capello e Capelli con il Palermo che si salva.58' Buona combinazione fra Aleesami e Nestorovski con il norvegese che mette un bel pallone in mezzo deviato in corner.Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.45' Un minuto di recupero.34' Fuorigioco di Nestorovski che disturba un difensore del Padova che insacca poi nella sua rete.14' Gol annullato a Trajkovski che di testa aveva messo in porta dopo una sponda di testa di Salvi. Il macedone era in posizione di fuorigioco.8' Buona combinazione fra Aleesami e Nestorovski che calcia in porta ma trova la risposta di Perisan.5' Ci prova Pulzetti da fuori area, palla alta sopra la traversa.3' Bonazzoli salta Aleesami e si presenta in area calciando in porta, Brignoli ancora decisivo in due occasioni.2' Brivido per Brignoli che abbranca in presa bassa un pallone pericoloso che danza in area.Batte il Padova,Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio per ricordare Gigi Radice.Squadre in campo per il calcio d'inizio.I rosa, raggiunti in vetta alla classifica dal Pescara che ieri ha battuto il Carpi 2-0, proveranno l'allungo alla caccia di tre punti contro i veneti.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio. Stellone schiera un 4-4-2 con la coppia d'attacco Moreo-NestorovskiBonazzoli 29'.1 Perisan, 23 Cappelletti, 13 Capelli, 5 Trevisan, 3 Contessa, 11 Pinzi (Della Rocca 61'), 7 Pulzetti (cap.), 25 Belingheri, 38 Clemenza, 28 Capello, 27 Bonazzoli.Clemenza 38', Cappelletti 44'.