ha pubblicato un post sul proprio profilo LinedIn, confermando l’acquisto del club:

“La Global Futures Sports & Entertainment Ltd rappresenta un gruppo di investitori che di comune accordo desideravano acquistare una società calcistica europea. E’ nostra opinione che per i club, uno dei fattori chiave nel processo di costruzione di valore sia quando vengono costruiti stadi più moderni e multi-uso, sia per il calcio sia per il tempo libero, insieme a strutture d’allenamento moderno e accademie giovanili. Tutto questo non solo aumenta il valore del club, ma aiuta anche i tifosi a sentirsi fieri della propria squadra. Insieme al miglioramento della qualità della squadra e della sua gestione, il cambiamento sarà complessivamente esponenziale. Oggi non esiste una compagnia quotata in borsa che investe sui club sportivi e nel miglioramento delle loro infrastrutture, ma la Global Futures Sports & Entertainment Ltd ha lavorato per realizzare questo progetto.

Sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con il Palermo FC, club che milita attualmente in Serie B, e adesso cercheremo di concretizzare questa nostra linea di pensiero“.

. Dopo la presentazione "ufficiale" di martedì scorso, il Ceo della società inglese che ha acquistato il Palermo