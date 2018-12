al ‘Tenente Onorato’ di Boccadifalco Zamparini ed il nuovo patron rosanero si sono dunque diretti a Sferracavallo dove hanno pranzato in compagnia del direttore sportivo Rino Foschi. Ultima tappa prima della conferenza stampa in programma alle ore 15 in cui i protagonisti sono stati proprio Maurizio Zamparini, Clive Richardson, Maurizio Belli e Rino Foschi. Il primo a parlare ovviamente è stato l’ormai ex presidente rosanero: "Non so se dire che per me è un giorno triste o bello, probabilmente lo sono tutti e due. Il calcio è stato una cosa importantissima della mia vita, ed è una cosa triste lasciarlo e lasciare il Palermo. Ho avuto l'opportunità di trovare chi continuerà il mio lavoro, così penso che un padre ha la fortuna di trovare un figlio che continui quello che ha fatto. Oggi penso di poter fare l'ultimo regalo a Palermo, dando la società a delle persone di livello e con possibilità economiche. Voi mi avete tante volte accusato di dire che volevo vendere e non vendevo, ma non è vero. Il mio pensiero è stato interpretato male, io da 5 anni voglio vendere e alla fine mi sono accorto di trovare gente che truffava il Palermo. La società di Palermo non merita questo, io ho eluso uno per uno tutti questi attacchi”.

: “Mi ha fatto male leggere che le mie erano invenzioni, c'erano persone che si sono avvicinate a me. Due ricchi arabi che sono stati avvicinati da un truffatore che li ha circuiti, ma io non mi sono fatto circuire. Poi ho assecondato altre persone che non avevano i mezzi per prendere il Palermo. Qui c'è una città fantastica e una tifoseria fantastica, 7mila tifosi allo stadio non sono pochi, anche perchè ce n'erano 8mila in coppa UEFA contro lo Schalke. Questa non è colpa di Zamparini, la città è la vostra. Se io fossi rimasto a Palermo, da imprenditore capace e onesto quale sono, probabilmente non saremmo mai andati in serie B. Ho dovuto dare la società in mano a persone che mi aiutavano, e le persone giuste che ho trovato si chiamavano Foschi e Sabatini. Il mio grande errore negli anni successivi è stato la scelta dei dirigenti nel settore sportivo, e mi prendo la colpa al 100%“.

“Loro con questo entusiasmo iniziano un cammino, e vi esorto ad aiutarli e non a indagarli. Non dobbiamo essere gente che indaga, ma che verifica la verità delle cose. Sono venuti qui con il loro excursus e la loro credibilità. Il mio advisor Maurizio Belli ha una società di grande livello finanziario, e se vi dice una cosa, con il tempo necessario per le verifiche burocratiche che sono lunghe, dovete crederci. Io non vi ho mai detto bugie e non ve ne dirò mai. Sono orgoglioso di quello che sono, vi ringrazio con il cuore e spero che voi, con il cuore che avete, mi accettiate per il futuro anche se non sono più il presidente o il proprietario del Palermo. Darò una mano alla società di Londra. Ho conosciuto Platt, è una persona intelligente e capace, anche se al di fuori della cultura di Palermo: aiutatelo".

La parola passa dunque a Clive Richardson che illustra le ambizioni della nuova società e spiega i dettagli all’interno della dirigenza: "Non c'è un singolo proprietario, non è ancora possibile fornire determinate informazioni sull'organigramma della società, che verrà indicato in seguito. Non ci sarà soltanto un singolo proprietario. Negli ultimi sei mesi abbiamo cercato delle opportunità in tutto il mondo, siamo stati noi a cercare il Palermo“.

alla cifra simbolica di dieci euro e il giro d’investimento fatto dalla società inglese e l’influenza che le vicende giudiziarie hanno avuto nell’evoluzione della trattativa: "La società è stata venduta a 10 euro, il giro di affari da 20 milioni riguarda ciò che serve al club per i prossimi sviluppi ma per il resto di tratta di informazioni molto sensibili, dovrete aspettare qualche giorno ma l’acquisto riguarda il Palermo e Mepal, il tempo con cui questi soldi rientreranno dipendono dalle esigenze dell'azienda e dagli impegni di breve termine e del mercato di gennaio. Come rientreranno i soldi? La struttura societaria verrà definita dai soci, compreso eventualmente l'accollo del riscatto del debito. Le vicende giudiziarie sono state esaminate perchè mi sono trovato dalla parte di chi doveva spiegare i vari step e riferimenti, si sono capiti gli elementi di rischio e di approfondimento richiesti dall'acquirente. Ci è voluto un po' di tempo per creare serenità e tranquillità a chi doveva investire “.

Sul nome dei soci e sull’organigramma societario Belli conclude: "Non c'è ancora un organigramma, questo è il primo giorno in cui lo staff ha chiesto degli incontri per fare degli approfondimenti, dopo tanti giorni di trattative serrate e negoziazioni. Abbiamo finalmente preso visione della realtà, vedremo oggi pomeriggio. Serve massima continuità e serenità per la squadra mentre non ci sono i nomi dei soci in quanto è stata una richiesta degli acquirenti, alcuni di essi sono quotati in borsa e hanno chiesto massimo riserbo. Potrebbero esserci dei riflessi sui mercati finanziari se dovessi fare adesso alcuni nomi, quindi rispettiamo il riserbo".

Una battuta nel finale anche per il direttore dell’area tecnica Rino Foschi: "Sarò a 360° responsabile di tutto, mi confronterò con loro come mi sono confrontato con Zamparini. Lui ha detto come consulente per amicizia loro e continueranno a parlare, io mi prendo con orgoglio le mie responsabilità e mi confronterò con i proprietari. Ora avrò maggiori responsabilità".

