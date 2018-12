, relativamente al nome della società che ha acquisito dalle sue mani il 100% delle quote del Palermo calcio. Saranno gli inglesi della Futures Sport&Entertainment a mettere le mani sul club di viale del Fante, e l'ormai ex patron rosanero ha rilasciato delle brevi dichiarazioni, anche perchè parlerà in maniera più ampia nelle prossime ore, in occasione della conferenza stampa di presentazione del gruppo che gestirà, d'ora in avanti, le sorti economiche e amministrative del Palermo calcio. Così, intervistato dai colleghi del Giornale di Sicilia, Zamparini ha detto brevemente che nelle prossime ore si occuperà di accogliere i nuovi proprietari e di presentarli alla stampa: "Saremo a Palermo domani, vi presenterò i nuovi proprietari del club e io saluterò la squadra. Vi lascio in buone mani, a domani".