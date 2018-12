è probabilmente una delle settimane che entrerà nella storia del Palermo calcio in quanto nei prossimi giorni (molto probabilmente già domani) si celebrerà ufficialmente il passaggio di mano della società da Maurizio Zamparini alla nuova proprietà londinese di cui non si conosce ancora nulla, se non il fatto che oltre ad avere acquistato il club per la cifra simbolica di dieci euro ha rilevato anche la società proprietaria del marchio con relativi bilanci da risanare. Nel frattempo dunque che la società cambi definitivamente pelle c'è un campionato di serie B da vincere e portare fino in fondo, con l'obiettivo serie A che mai come adesso risulta decisivo per la nuova proprietà inglese che punta ovviamente a riportare i siciliani nel massimo campionato nazionale.si presentano con il biglietto da visita del primo posto mantenuto anche dopo la quattordicesima giornata, contraddistinta ovviamente dal pari fra i rosanero ed il Benevento, in cui a spiccare è il successo in trasferta del Lecce al 'Cabassi' contro il Carpi che proietta i pugliesi alle spalle di Nestorovski e compagni. Gli uomini di Liverani infatti dopo un avvio di campionato a rilento, e sopratutto dopo la pesante sconfitta per 4-2 contro il Pescara di tre giornate fa, hanno ritrovato slancio inanellando tre vittorie di fila contro Cosenza, Cremonese e appunto Carpi recuperando al Palermo ben quattro punti nelle ultime due gare complice i pareggi dei siciliani contro Hellas Verona e Benevento.sempre in trasferta del Pescara contro il Perugia che vince al 'Curi' per 2-1, si portano al secondo posto in solitaria ad una sola lunghezza della capolista a quota 25 ancora però con un turno di riposo da scontare alla diciottesima giornata mentre i rosanero hanno già riposato e possono approfittare di questo vantaggio anche contro lo stesso Pescara che riposerà una giornata prima del Lecce. Gli abruzzesi di Pillon dal primo posto sono dunque scivolati sul terzo gradino della classifica agganciati anche dal Cittadella che sabato aveva battuto a domicilio la Salernitana di Colantuono in un altro scontro diretto nella zona alta della classifica. Zone alte che inizia ad assaggiare anche il Brescia di Eugenio Corini che col successo sul sempre più ultimo Livorno si è portato a quota 21 aggacciando il Benevento reduce da un buon pari contro la capolista.