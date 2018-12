sembra essere finalmente terminata. Stando a quanto si apprende da un dispaccio dell'ANSA, è la società britannica Futures Sports&Entertaiment colei la quale ha prelevato il club di viale del Fante dalle mani di Maurizio Zamparini, dopo l'annuncio dato sabato scorso dalla società rosanero con tanto di lettera di commiato dello stesso imprenditore friulano.nel calcio italiano, attraverso il Palermo, è stato il CEO della società, Clive Richardson, a 'Pop Economy' piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. Queste le sue dichiarazioni in merito all'acquisizione del club rosanero: "Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all'acquisizione del Palermo", ha affermato Richardson.. Certamente tra i piani futuri è nostra volontà sviluppare e migliorare le strutture del club come abbiamo visto più volte in Europa dove se sei in grado di costruire nuovi stadi e sviluppare strutture adeguate il club ne trarrà beneficio in ogni sua parte, dal basso fino ai vertici". E arrivano anche nuove dichiarazioni da parte di Maurizio Belli, esponente principale della Financial Innovators Team, la società che ha fatto da advisor nella trattativa per la cessione del Palermo calcio: "Per la nostra azienda è stata un operazione importante. Si sono incontrate due culture molto diverse unite dall’amore per il calcio. La nostra attività professionale è quella di seguire operazioni di fusione e acquisizione, quindi fa parte un pò dell’iter del tipo di attività che noi svolgiamo, nel mondo del calcio è stata la prima volta ma è stato molto interessante".in merito soprattutto a come cambierà l'organigramma societario del Palermo calcio dopo il passaggio di proprietà, verrà coinvolta anche l'ex stella del calcio inglese che ha giocato nel campionato italiano David Platt, il quale farà il suo rientro nel calcio italiano (dopo aver indossato negli anni Novanta le maglie di Bari, Juventus e Sampdoria) in qualità di consulente tecnico. Tra le altre cose, nella giornata domani è previsto nel capoluogo siciliano un incontro con il Palermo, presumibilmente sia con componenti della dirigenza che con gli esponenti di spicco della squadra, compreso il tecnico Roberto Stellone.