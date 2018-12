Maurizio Zamparini lascia Palermo e il Palermo calcio, e al tempo stesso la città e il club sembrano quasi liberarsi di un imprenditore e di un patron che ha fatto tanto - soprattutto nei primi anni di gestione - per il capoluogo siciliano e per la squadra di cui è diventato proprietario unico nell'estate del 2002, e al contempo ha ricevuto tanto, in termini di passione e di amore, dalla gente palermitana. Un popolo che ha visto in lui più o meno un salvatore della patria dopo la fallimentare gestione di Ferrara, e dopo quella del tandem Sensi-D'Antoni (con quest'ultimo che si è defilato dopo il primo anno) in cui le influenze romaniste apparivano fin troppo chiare per lasciar pensare a un definitivo rilancio del Palermo calcio. Il rilancio è arrivato alla grande con Maurizio Zamparini, che per la prima volta nella storia - tanto sua, quanto del club - ha portato la squadra in Europa e a un passo da quella Champions League che, oltre alla mancanza di un trofeo in bacheca, potrebbe rappresentare l'unico grande cruccio del friulano e della sua gestione.Un vulcanico imprenditore friulano di nome Maurizio Zamparini, reduce dal fallimento della sua esperienza al timone del Venezia, approda in Sicilia insieme a una folta rappresentanza di giocatori della formazione lagunare, e con un'offerta da 15 milioni di euro dilazionati in tre anni preleva il club di viale del Fante dalle mani di Franco Sensi. Inizia un'era dorata per la formazione rosanero, che vede aggregarsi al già forte gruppo composto da gente come Maniero, Di Napoli, Bilica e Marasco anche altri elementi come Zauli, Mutarelli e Asta: già al primo anno è quasi serie A, ma l'epilogo triste di Lecce costringe ad attendere un'altra stagione. E il secondo tentativo è quello giusto: la squadra è stellare, con la quasi totale epurazione dei "veneziani" e l'arrivo di gente come Toni, Corini, Berti e Gasbarroni ai quali si aggiungono a gennaio i gemelli Filippini e Fabio Grosso. Campionato vinto nettamente con Guidolin subentrato a Baldini e l'inizio di un bel ciclo. E il 29 maggio 2004 Palermo e il Palermo ritrovano la massima serie.I rosanero giocano un grande calcio, mettono paura a tutte le grandi e in alcuni casi le battono anche (storica la vittoria sulla Juve di Capello con la rete di Brienza), provano a mettere nel mirino della Champions League ma in un altro 29 maggio, esattamente un anno dopo l'approdo nella massima serie, c'è da festeggiare la qualificazione in coppa UEFA (ora Europa League). E dopo un'estata turbolenta, in cui lasciano tra gli altri Toni e Guidolin, si affronta un campionato tribolato ma anche la prima esperienza europea, interrotta agli ottavi di finale dal blasonato Schalke 04. In serie A il Palermo conclude con un anonimo - si fa per dire - ottavo posto che diventerà quinto dopo le sentenze legate a Calciopoli, e questo vuol dire una nuova qualificazione in Europa, mentre in coppa Italia la compagine affidata prima a Delneri e poi a Papadopulo si ferma solo in semifinale, superata dalla Roma di Spalletti.. Dei campioni del mondo sono rimasti solo Barzagli e Zaccardo, ma al loro fianco arrivano Amauri, Bresciano e Simplicio. Per metà stagione si sogna addirittura lo scudetto con Guidolin tornato in panchina, ma l'infortunio del bomber brasiliano e nuovi contrasti tra il tecnico e Zamparini portano a far sfumare anche il sogno Champions League. In Europa, invece, arriva la storica vittoria in casa del West Ham, ma il cammino si fermerà presto, così come in coppa Italia.e dal tridente d'attacco stellare Cavani-Amauri-Miccoli, ma il Palermo non riuscirà ad ingranare nonostante abbia una delle rose più forti di sempre. E così arriva la precoce eliminazione in Europa League per mano del Mlada Boleslav e un campionato ancora anonimo, con tanto di doppio avvicendamento tra il mister di Anzio e ancora Guidolin. Ma nel frattempo sono state poste le basi per un altro triennio da ricordare.. Al suo fianco arriva Walter Sabatini come ds, in panchina c'è Davide Ballardini e la squadra prende nuove e interessanti sembianze. In campo ci si diverte, il Palermo torna a far paura alle grandi e dà l'assalto all'Europa League, sfumata solo alla fine per mano di Milan e Roma, ma la formazione rosanero torna a far divertire. Un anno dopo Zamparini tenta l'azzardo con Zenga in panchina e con un giovane argentino in cabina di pilotaggio: Javier Pastore. El Flaco ci mette un po' a ingranare, il tecnico milanese viene esonerato a novembre e sostituito da Delio Rossi, il quale riprende il filo lasciato da Ballardini e torna a proporre grande calcio, scalando la classifica. Il Palermo vola e fa sognare, entrando in piena corsa per la Champions League, ma la lotta contro la Sampdoria viene risolta in favore dei blucerchiati dopo uno scontro diretto al cardiopalma alla penultima giornata: l'1-1 fa sorridere i doriani, i quali fanno sciogliere nelle lacrime il sogno dei rosanero., ma la squadra resta la stessa e nel frattempo scopre anche Josip Ilicic, ingaggiato dopo un sontuoso turno di Europa League con la maglia del Maribor. In campionato si parte fortissimo, mentre in coppa le cose non vanno come dovrebbero e lo scontro con il CSKA Mosca porta all'eliminazione. Poi alla fine dell'inverno arriva la clamorosa rottura tra Rossi e Zamparini, con l'apice toccato con lo 0-7 interno contro l'Udinese: al posto del tecnico arriva Cosmi, il quale fa in tempo a battere il Milan scudettato prima di lasciare di nuovo il posto a Delio. E così, mentre in campionato si arranca e si raggiunge a malapena il settimo posto, in coppa Italia il Palermo vola, e dopo aver eliminato Parma e Milan in duelli al cardiopalma si arriva fino alla finale di Roma. L'Olimpico è tutto rosanero, ma di fronte c'è l'Inter reduce dal Triplete, e soprattutto con Eto'o non lascia scampo: 3-1 per i nerazzurri di Leonardo, e un altro sogno infranto per il Palermo.. Nell'estate del 2011, dopo la partenza dei vari Pastore, Balzaretti, Migliaccio Nocerino e Sirigu, basta l'eliminazione in Europa League contro il Thun per veder posta fine all'avventura di Stefano Pioli, mentre dopo un derby perso a dicembre a Catania saluta anche Devis Mangia, allontanato da Zamparini anche per via di un eccessivo uso della dialettica. La barca deve portarla in salvo Bortolo Mutti, mister navigato che ottiene la salvezza anticipata ma non la riconferma, visto che nell'estate del 2012 si riparte da Giuseppe Sannino. È questa la stagione della prima retrocessione, fatta di tanti cambi in panchina (si susseguono Gasperini, Malesani e il mister campano in rapida successione), ma anche della fugace entrata in scena di Pietro Lo Monaco, il quale non riesce a dare il cambio di passo. Si riparte dalla B e da Gennaro Gattuso, scelta coraggiosa che non paga, visto che il tecnico alle prime armi non riesce a dare i suoi input e viene esonerato dopo la sconfitta di La Spezia. Al suo posto Beppe Iachini, capitano coraggioso sul campo e condottiero del Palermo verso la serie A: vengono lanciati Vazquez e Dybala con Belotti "bomber di scorta", e i rosa dominano il campionato., i due argentini incantano anche nel loro primo campionato in tandem in serie A. Il Palermo potrebbe anche giocarsi l'accesso in Europa, ma rallentano vistosamente dopo aver raggiunto l'obiettivo della salvezza, dopo imprese importanti come le vittorie su Milan e Napoli. L'estate del 2014 è quella delle separazioni a suon di milioni da Dybala e Belotti, Iachini riparte dall'esperto Gilardino ma la stagione è a dir poco tribolata: in panchina è un continuo viavai, con gli arrivi in rapida successione di Ballardini, Schelotto, Novellino, Giovanni Tedesco e infine il ritorno del romagnolo, che porta in salvo la squadra con un'ultima giornata da cuori in gola contro il Verona. Zamparini smantella ancora, dà l'addio agli esperti Gilardino, Maresca e Sorrentino per dare spazio a un gruppo di giovani stranieri tra i quali spicca Nestorovski. Già in estate regna il caos, Ballardini si dimette a mercato chiuso, poi De Zerbi dura dieci giornate e Corini sale al timone prima di mollare in preda allo stress. Diego Lopez prova a raddrizzare una rotta che sembra ormai decisa, Bortoluzzi finisce per guidare il Palermo verso la serie B.Tra cessioni che sfumano in maniera anche rocambolesca (si vedano Baccaglini e Cascio, ma non solo), e promozioni in serie A saltate per improvvisi lanci di palloni in campo, Zamparini cerca in tutti i modi di trovare un acquirente che possa sollevarlo da incarichi e pressioni, in mezzo a una situazione economica sempre più complicata. Fino alla data odierna, quella del 1° dicembre 2018. 5977 giorni dopo il suo sbarco a Palermo, Maurizio Zamparini se ne va e lascia tutto in mano a una nuova cordata, delle quale si saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. Se ne va dopo aver vissuto e aver fatto vivere ai palermitani giorni gloriosi ma anche dolorosi, con scalate al vertice del calcio italiano poi culminate in nuove discese tra gli inferi. Ma a parte tutto, al di là dei problemi che sono nati soprattutto negli ultimi anni, è difficile non ringraziare chi ha restituito lustro e splendore a una società che, fino ai giorni precedenti al suo arrivo, non sembrava poter avere un futuro.