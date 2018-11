BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Billong, Di Chiara; Tello, Viola, Bandinelli, Ricci; Coda, Asencio. All: Bucchi.

, ancora contro una outsider importante alla vittoria del campionato. Per il Palermo di Roberto Stellone dopo il pari con l'Hellas Verona arriva il Benevento di Bucchi in Sicilia da affrontare a viso aperto per evitare degli scivoloni inaspettati contro un avversario insidioso come quello campano. Il tecnico rosanero ha preparato la sfida ai giallorossi lavorando sodo durante la settimana e puntando sugli uomini migliori che andranno ad interpretare nuovamente un cambio di modulo (dal 4-4-2 al 4-3-1-2). Una gara decisiva per il proseguo del campionato dei siciliani che in caso di successo andrebbero ad allungare sulle dirette concorrenti alla promozione in serie A.L'assenza di Struna costringe Stellone porta alla conferma della difesa a quattro con Rajkovic e Bellusci centrali mentre i terzini dovrebbero essere Salvi, in vantaggio su Rispoli, e Aleesami. A centrocampo si rivede Murawski al fianco di Jajalo e Haas con Chochev pronto a subentrare nella ripresa. Sulla linea della trequarti giocherà Trajkovski, in vantaggio su Falletti, che agirà alle spalle della coppia d'attacco che sarà composta da Nestorovski e Puscas con Moreo che stavolta si accomoda in panchina.. Bucchi se la gioca con un 4-4-2 in cui Coda e Asencio, bomber migliori del club con l'ex Parma a quota 7, vengono supportati dagli esterni Tello e Ricci mentre a centrocampo l'ex rosanero Viola giocherà al fianco di Bandinelli. In difesa Volta e Billong coppia centrale con Letizia e Di Chiara che saranno i terzini. L'altro ex Nocerino assente per infortunio così come Insigne e Improta che costringono il tecnico giallorosso ad optare per una difesa più coperta ma un reparto offensivo che all'occorrenza può trasformarsi.Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Jajalo, Haas, Murawski; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. All: Stellone.Eugenio Abbattista di Molfetta.