POCHE EMOZIONI Il Palermo si schiera con un 4-3-1-2 in cui Nestorovski e Puscas sono la coppia d’attacco con Trajkovski alle loro spalle. Il Benevento risponde con un 4-4-2 con Coda e Asencio. Serata non particolarmente fredda, al contrario della risposta del pubblico del ‘Barbera’ che diserta ancora una volta il match dei rosanero con le sole curve che fanno registrare qualche presenza in più. La gara parte parecchio contratta con le due formazioni che si fronteggiano a centrocampo con diversi passaggi errati da una parte e dall’altra a simbolo della grande pressione da parte di rosanero e giallorossi sui rispettivi portatori di palla. Le prime occasioni capitano ai sanniti con Coda che si trova prima a battere di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, con la sfera che esce di poco a lato, e poi a presentarsi davanti a Brignoli su un difettoso rinvio di Bellusci. Per fortuna dell’ex portiere del Benevento la sfera finisce a lato. L’unica emozione dei padroni di casa passa dai piedi di Haas che prova un diagonale che finisce in corner con Monticò che devia in maniera decisiva. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Il Palermo si schiera con un 4-3-1-2 in cui Nestorovski e Puscas sono la coppia d’attacco con Trajkovski alle loro spalle. Il Benevento risponde con un 4-4-2 con Coda e Asencio. Serata non particolarmente fredda, al contrario della risposta del pubblico del ‘Barbera’ che diserta ancora una volta il match dei rosanero con le sole curve che fanno registrare qualche presenza in più. La gara parte parecchio contratta con le due formazioni che si fronteggiano a centrocampo con diversi passaggi errati da una parte e dall’altra a simbolo della grande pressione da parte di rosanero e giallorossi sui rispettivi portatori di palla. Le prime occasioni capitano ai sanniti con Coda che si trova prima a battere di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, con la sfera che esce di poco a lato, e poi a presentarsi davanti a Brignoli su un difettoso rinvio di Bellusci. Per fortuna dell’ex portiere del Benevento la sfera finisce a lato. L’unica emozione dei padroni di casa passa dai piedi di Haas che prova un diagonale che finisce in corner con Monticò che devia in maniera decisiva. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

TRAJKOVSKI CHE OCCASIONE Nella ripresa Stellone inizia a cambiare qualcosa richiamando uno spento Murawski ed inserendo Falletti passando al 4-4-2 con Trajkovski ed il sudamericano esterni d’attacco che creano qualcosa in più. Il Benevento va vicino al vantaggio con un tiro di Bonaiuto ma Brignoli si oppone bene e mette in corner. Con gli inserimenti di Rispoli e Moreo i siciliani si spingono nel finale nell’area giallorossa alla ricerca del gol vittoria ma le conclusioni imprecise dei rosa come quella di Trajkovski, che all’altezza del dischetto da rigore calcia clamorosamente alto, e l’errore dell’arbitro Abbattista che non vede un tocco di mano su una punizione di Nestorovski mantengono il punteggio sul pari. Un punto giusto alla fine per ciò che si è visto in campo con i rosa che possono recriminare per quanto creato nel finale.

A disp: 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello.

All: Roberto Stellone.

BENEVENTO: 12 Montipò, 14 Volta, 6 Billong, 7 Di Chiara, 11 Maggio (cap.), 25 Bandinelli, 10 Viola (Buonaiuto 46'), 8 Tello, 3 Letizia (Ricci 52'), 29 Asencio, 9 Coda.

A disp: 1 Puggioni, 22 Gori, 2 Sparandeo, 5 Antei, 18 Gyamfi, 24 Cuccurullo, 28 Volpicelli, 30 Filogamo.

All: Cristian Bucchi.

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Molfetta).

, e altri rimpianti per come arriva. I rosanero di Stellone dopo Verona impattano su un altro avversario per la promozione diretta in serie A come il Benevento di Bucchi che al ‘Barbera’ trova un pari per 0-0 dopo una gara a tratti bruttina e resa interessante solo dal finale. I siciliani possono recriminare poco alla luce di una prestazione non all’altezza del campionato disputato fino ad ora e muovono comunque la classifica con il Pescara che adesso può puntare all’aggancio.: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski (Falletti 64'), 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 29 Puscas (89' Moreo).