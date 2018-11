in vista dell'importante sfida di domani contro il Benevento al 'Barbera' per il Palermo di Roberto Stellone. Il tecnico romano in settimana ha provato a mischiare le carte per vedere all'opera tutti i giocatori a disposizione in rosa, provandoli anche in posizioni inedite, ma per il match di domani sera il modulo che verrà utilizzato contro i campani sembra già deciso. Un'assenza nello specifico, quella del difensore centrale sloveno Struna, determina in maniera decisiva l'assetto difensivo che i siciliani presenteranno. Stellone sperava infatti di riuscire a recuperare il proprio centrale per il Benevento con Struna che, durante tutta la settimana post Hellas Verona, ha invece proseguito il suo percorso di recupero dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato con la sua nazionale.ha virato con decisione verso la difesa a quattro, già collaudata in più occasioni e che ha dato buone risposte anche contro l'Hellas, puntando sulla forza e l'esperienza degli altri due centrali Bellusci e Rajkovic mentre Rispoli e Aleesami completeranno un reparto in cui Salvi e Mazzotta scalpitano per guadagnarsi uno spazio anche nella ripresa. Il modulo che adotteranno i rosanero dovrebbe dunque essere il 4-3-1-2 con il centrocampo che rivedrà dall'inizio Murawski giocare al fianco di Jajalo e Haas, con Chochev pronto a mettere minuti importanti nelle gambe in vista del suo completo recupero dal lunghissimo infortunio.ritorna dunque il ballottaggio fra Cesar Falletti e Aleksandar Trajkovski. Il sudamericano e il macedone nelle ultime due sfide hanno giocato bene insieme nel 4-4-2 come esterni alti ma Stellone contro il Benevento opterà per un modulo più accorto e quindi uno dei due si accomoderà in panchina, difficile capire chi dei due al momento. In attacco invece le scelte sembrano già fatte con l'inamovibile Nestorovski che questa volta non giocherà al fianco di Moreo bensì del rumeno Puscas che dopo aver smaltito le tossine per gli impegni con la nazionale è pronto e carico per affrontare questa importante sfida contro il suo passato.