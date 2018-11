. Nonostante il buon esito della trattativa non sembri essere a rischio, l'acquirente ha intenzione di vederci chiaro in merito alla bufera giudiziaria che si è sollevata all'interno della società rosanero. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il giornale di Sicilia, la società londinese che dovrebbe acquistare la totalità del pacchetto azionario ha la necessità di capire meglio cosa stia succedendo all'interno delle aule del Tribunale di Caltanissetta., con lo stesso Zamparini che è stato a Londra negli ultimi giorni per riuscire a far comprendere ai rappresentanti cosa sta accadendo in questo momento e quali potrebbero essere le conseguenze per il Palermo Calcio. Il quotidiano regionale sottolinea che, al momento, la negoziazione non sarebbe a rischio, ma il closing ha subito uno slittamento alla prossima settimana...