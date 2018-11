, entrambi imbattuti nelle loro prime sette partite, si spera altrettanto vincenti al termine del campionato. Il tecnico del Palermo Roberto Stellone in questo suo primo scorcio di campionato, con un ruolino di marcia fatto da cinque vittorie e due pareggi, è riuscito a scomodare paragoni importanti con suoi predecessori illustri sulla panchina rosanero come nientemeno quel Giuseppe Iachini che nella stagione 2013/2014 riuscì a riportare per l'ultima volta in serie A i siciliani dopo un campionato record chiuso con la bellezza di 86 punti (primato imbattuto nei campionati a 22 squadre e con i tre punti a disposizione, ndr) e tanti altri primati riscritti come le vittorie complessive in trasferta in un unico campioanto (13) e quello di vittorie consecutive sempre in trasferta (8), utili ovviamente a raggiungere l'obiettivo della serie A già nel mese di maggio.fra l'allenatore romano e quello marchigiano e che portano a questo parallelo fra i due. Innanzitutto entrambi sono arrivati in corsa dopo sei giornate (cinque regolari per Stellone dato al sesto turno i rosa hanno riposato) con Iachini che prese il posto dell'attuale tecnico del Milan Gennaro Gattuso, esonerato dal patron Zamparini per gli scarsi risultati al pari di Bruno Tedino (anche nel parallelo fra tecnici rimossi Tedino ha fatto meglio rimediando solo una sconfitta a fronte delle tre di Gattuso), e Stellone che tornò in sella dopo l'esperienza nel finale della passata stagione conclusa con il triste epilogo della finale playoff con il Frosinone. Entrambi hanno bagnato il proprio esordio con una vittoria in casa (Iachini con un 3-0 alla Juve Stabia, Stellone con l'1-0 al Crotone) mentre nelle successive sei gare sono arrivati esattamente lo stesso numero di vittorie e di pareggi con 17 punti conquistati.in quel caso non era ancora in testa alla classifica, occupata dal Lanciano, ma si trovava appaiata al secondo posto con l'Empoli, con cui sarebbe poi stato promosso in serie A, mentre gli attuali 25 punti dei rosanero in B valgono la testa della classifica in solitaria con due punti di distacco dalla seconda e gli uomini di Stellone che hanno anche una gara in meno disputata nel calendario. Fa sorridere poi anche il numero di gol realizzati (13) esattamente lo stesso per entrambe le squadre (anche se il Palermo di Iachini in tre occasioni realizzò tre gol mentre quello di Stellone solo in due) e subiti (tre nel 2013 e quattro attualmente in sette giornate) con il tecnico romano che però è riuscito a mandare a rete molti più uomini rispetto al suo collega (nove rispetto ai sei di Iachini, ndr). Ottime indicazioni dunque in vista del prossimo futuro per Stellone che adesso ha nel mirino anche la miglior striscia positiva fatta da Iachini (otto risultati utili consecutivi grazie al successo in trasferta con la Reggina) ma dovrà prima vedersela col Benevento fra due giorni al 'Barbera'.