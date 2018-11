è ormai una consuetudine ma guai a considerarlo un elemento insostituibile di questa squadra. Per Mato Jajalo infatti le dodici presenze consecutive, dalla seconda giornata contro la Cremonese fino all'ultimo match pareggiato al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona, disputate interamente per tutti i 90' di ogni gara sono un dato si importante ma non fondamentale tanto che, come ammesso dallo stesso bosniaco, se il tecnico dovesse decidere di richiamarlo in panchina per lui non ci sarebbe alcun problema. E forse sta proprio in questa spirito di servizio, nell'anteporre prima le necessità della squadra rispetto alle sue, la forza del centrocampista classe '88 che tre anni fa arrivò in Sicilia come vice Maresca e, dopo i primi tempi difficili d'ambientamento, successivamente è entrato a poco a poco nel cuore della tifoseria rosanero., chiusa con il triste capitolo della finale play off persa contro il Frosinone, Jajalo infatti si era segnalato come uno dei migliori giocatori del campionato con i siciliani disputando ben 41 match, fra campionato, Coppa Italia e fasi finali play off, mettendo a segno un gol contro la Salernitana e fornendo ben cinque assist ai propri compagni. Quest'anno il regista ex Colonia e Siena ha già fatto meglio con un gol e un assist a referto ma sopratutto con il record di presenze in squadra, con i soli compagni Rajkovic e Brignoli che possono vantare lo stesso minutaggio di 990' in campionato anche se Jajalo nell'unica partita non disputata con la Salernitana non era nemmeno fra i convocati mentre il difensore ed il portiere rispettivamente con Venezia e Carpi si trovavano in panchina per scelta tecnica.non c'è dubbio che sia Tedino che Stellone il centrocampista è e sarà una pedina imprescindibile nel cammino che quest'anno vede i rosanero nuovamente proiettati verso quella serie A sfuggita per un soffio l'anno scorso. Jajalo fino ad ora non ha mostrato alcun segno di cedimento fisico e lo stesso calciatore ha dichiarato di sentirsi in grado di giocare anche a distanza di tre giorni dunque in questa fase di campionato, in cui gli impegni sono tornati ad una cadenza settimanale, il regista rosanero può tranquillamente ricaricare le batterie in vista di periodo molto più intensi che richiederanno tutta la sua grinta ed esperienza. Su di lui poi al momento, in scadenza a giugno 2019, non pesa nemmeno il rinnovo contrattuale che, così come tanti altri elementi dell'attuale rosa, dipenderà solo ed esclusivamente dal raggiungimento o meno della promozione in serie A.