Il Palermo dunque può preparare con relativa tranquillità proprio il match contro i campani di venerdì prossimo con la speranza di tornare ad allungare davanti al pubblico di casa, sperando in un 'Barbera' con più tifosi in vista del rush finale per il titolo di campione d'inverno. Ieri i rosanero sono tornati ad allenarsi al

'Tenente Onorato' di Boccadifalco, con i calciatori impiegati nella trasferta di Verona che hanno svolto attivazione, lavoro in palestra e atletico mentre il resto del gruppo ha effettuato una sgambatura in famiglia con una selezione del Settore Giovanile.

Aljaz Struna si è sottoposto ad esame strumentale che ha evidenziato un vasto edema intrarticolare e osseo al ginocchio sinistro con meniscosi laterale. Il difensore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso e contro il Benevento la sua presenza potrebbe essere ancora in dubbio.

, anche se quello era scontato visto il punticino guadagnato nell'anticipo di Verona contro l'Hellas da parte del Palermo di Roberto Stellone. I rosanero avevano portato il vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Pescara di Pillon, infatti a tre punti e dunque anche con una vittoria degli abruzzesi contro l'Ascoli i siciliani sarebbero comunque rimasti primi per lo scontro diretto vinto appena due settimane fa. I biancazzurri però sono incappati ieri come il Palermo a loro volta in un pareggio casalingo contro i bianconeri di Vivarini che fino ad ora si sono rivelati un ottimo aiuto per il Palermo dato che hanno portato via punti anche contro Hellas Verona, Benevento e Lecce, con una classifica che li vede tranquillamente a metà classifica con 16 punti.di Palermo, Pescara e Cittadella è il Lecce dell'ex rosanero Fabio Liverani che battendo al' Via del Mare' la Cremonese si rifà prepotentemente sotto in classifica strappando il terzo posto al Cittadella e mettendosi in scia del Pescara con i pugliesi che nel mese di dicembre avranno da rispettare il proprio turno di riposo, così come gli abruzzesi mentre il Palermo ha il vantaggio di aver già riposato rispetto alle dirette concorrenti, ma avranno anche uno dei calendari più agevoli per tentare l'ulteriore scalata alla classifica ed insidiare proprio il primato degli uomini di Stellone. Trend positivo ripreso anche dal Benevento di Bucchi che dopo aver racimolato solo un punto nelle precedenti gare torna a muovere la classifica vincendo 2-1 in casa contro il Perugia grazie ai soliti gol del bomber Coda che lo proiettano al quinto posto a quota 20.