La sfida col Benevento dunque, prossimo avversario al 'Barbera', si gioca anche sul filo dei numeri, fra due allenatori ex attaccanti come Stellone e Bucchi, dato che entrambi gli attacchi si trovano appaiati al secondo posto con 22 gol ciascuno con i rosanero che hanno però decisamente una miglior difesa (10 gol subiti contro i 19 dei giallorossi) mentre la sfida sui diversi marcatori da mandare in rete è ancora apertissima con il match di venerdì prossimo che può aprirsi a nuovi protagonisti.

in appena tredici giornate non è un'impresa per nulla facile ma per il Palermo di Roberto Stellone questo dato si è concretizzato nelle ultime sette gare di campionato con altri sei diversi rosanero che hanno iscritto il proprio nome nel tabellino delle gare. Il club siciliano con la rete di Rajkovic venerdì sera contro l'Hellas Verona e diventato infatti la squadra ad aver mandato più giocatori in gol superando anche il Benevento, appaiato fino a quel momento a quota undici, confermando un trend che vede i rosanero andare sempre in gol sia in casa che in trasferta dopo lo 0-0 della prima gara di campionato contro la Salernitana.è stato anche il precedente tecnico Bruno Tedino che in appena cinque giornate aveva mandato in gol sei diversi marcatori (Trajkovski, Mazzotta, Salvi, Bellusci, Nestorovski, Moreo) con Stellone che invece ha impiegato due giornate in più per raggiungere la stessa cifra (Puscas, Struna, Falletti, Jajalo, Murawski, Rajkovic) dimostrando però una diversa duttilità rispetto al precedente tecnico con un turnover continuo che ha dato la possibilità di giocare a quasi tutti gli elementi della rosa. Un dato interessante che se messo in confronto con l'ultima annata vede i rosa di Stellone avanti di due reti rispetto al Palermo targato Tedino (con il solo Nestorovski che a questo punto della stagione aveva messo già a segno nove reti, ndr) che si reggeva sui gol dell'attaccante macedone., grazie anche al trasformismo portato dal nuovo allenatore, riescono sempre a trovare anche nei momenti di difficoltà risorse preziose in ogni singolo elemento, che giochi dall'inizio o subentri dalla panchina, senza doversi affidare per forza ai gol dei propri attaccanti (Nestorovski è sempre il bomber con i suoi 5 gol).