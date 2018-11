con il Pescara sarà rimasto ovviamente deluso dalla sfida di ieri al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona, con i rosanero di Roberto Stellone usciti solo con un pari dal big match che il calendario presentava in anticipo rispetto a tutte le altre sfide. Ma se si analizzano bene i 90' giocati contro gli scaligeri si può parlare certamente di rimpianti, per una gara dominata per lunghi tratti e sfuggita per qualche distrazione di troppo, ma allo stesso tempo di un'altra grandissima prova di carattere degli uomini guidati dal tecnico romano che, nel confronto con un avversario di pari se non livello superiore per i nomi presenti nella propria rosa, hanno dimostrato di sapersi rialzare nonostante la doccia fredda inflitta da Di Carmine nel primo tempo dopo che praticamente si era giocato sono verso un'area di rigore, quella dei padroni di casa., con i vari Nestorovski, Trajkovski e Puscas forse troppo appannati ancora dalle ottime prestazioni sciorinate con le loro nazionali, ma il reparto avanzato, nonostante una difesa dell'Hellas sempre sul pezzo, non ha comunque deluso provando sempre a creare qualcosa grazie alla verve di Falletti e Moreo. Il gol è arrivato da un difensore, una consuetudine ormai per questa squadra che con Stellone in panchina ha portato a rete ben dodici elementi diversi, con Rajkovic che dopo la doppietta in Coppa Italia contro il Vicenza si è preso la scena con un terzo tempo da consumato centravanti d'area di rigore. Un gol che permette ai rosa di acciuffare un pareggio meritato, per nulla scontato ma conquistato giocata dopo giocata.per una volta si è dunque inceppata, anche se Moreo per poco nei minuti finali non riusciva a confermare ancora una volta la regola con una spettacolare mezza rovesciata, ma tant'è per portare a casa un punto che consente ai siciliani di portarsi a più tre sul Pescara secondo che se anche dovesse vincere contro l'Ascoli aggancerebbe Nestorovski e compagni, ricordando sempre che sia gli abruzzesi che l'Hellas appena affrontato dovranno ancora rispettare un turno di riposo che i rosanero hanno già scontato. Un grosso vantaggio per il Palermo che da qui alla fine dell'anno avrà a disposizione altre sei gare per provare a spingere sull'acceleratore.