, continua il conto alla rovescia verso l'ufficialità definitiva del passaggio di proprietà del club. Sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia si legge di alcuni piccoli ma determinanti step per vedere la società rosanero passare dalle mani di Maurizio Zamparini, a quelle del gruppo quotato nel mercato azionario di New York, dopo l'annuncio del trasferimento del 100% delle quote. In primis, sia Zamparini che gli stessi esponenti di questo gruppo dovranno fornire alcune informazioni agli organi di vigilanza, in merito soprattutto alle condizioni economiche degli acquirenti e alla validità della transazione, vista la quotazione in Borsa del gruppo straniero, di cui non si conosce ancora l'identità. A tal proposito, sarebbe stato smentito il fatto che si tratti di New Balance.per non ricevere eventuali blocchi, si potrà profilare una data per arrivare al closing, ovvero il momento in cui verrà reso ufficiale il passaggio di proprietà. A seguire, gli emissari della società che acquisirà il club di viale del Fante tornerà in Italia, per la precisione a Milano, dove avverrà l'incontro finale con Maurizio Zamparini e con il suo team di legali, così da poter finalizzare la trattativa e poter dare vita al nuovo corso del club rosanero. A quel punto, diventerà inevitabile l'uscita allo scoperto di quelli che sembrano poter diventare i nuovi proprietari del Palermo calcio, fermo restando che l'accordo di riservatezza, una volta arrivato l'annuncio di Financial Innovators Team sul buon esito della trattativa, potrebbe decadere da un momento all'altro.che obbliga sia chi vende (Zamparini) che chi acquista (il gruppo quotato nella borsa americana) a uscire allo scoperto per rendere ancor più cristallina la trattativa in corso. Secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, infatti, chi acquista più del 10% delle quote azionarie di una società sportiva professionistica deve soddisfare alcuni requisiti relativi alla propria solidità finanziaria e all'onorabilità, e in quest'ultimo caso è necessario rendere noto almeno il nome dell'acquirente, qualora si trattasse di una trattativa condotta singolarmente, oppure di uno degli esponenti di spicco di una cordata, come nel caso della trattativa che porterà alla cessione del Palermo.