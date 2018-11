PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Pirello, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Haas, Jajalo, Mazzotta; Falletti; Nestorovski, Moreo. All: Stellone

contro un'avversario apparentemente in difficoltà, ma che ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione diretta in serie A. Roberto Stellone ha ripetuto questo ai suoi calciatori in queste ultime settimane dopo il successo contro il Pescara, e dopo la sosta per le nazionali, in vista del match in programma questa sera al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona di Fabio Grosso (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.10). Gli scaligeri sono reduci da sette gare in cui hanno racimolato solo cinque punti e dalla prima posizione occupata ad inizio campionato sono scivolati al sesto posto con il tecnico che contro i rosanero si gioca la permanenza sulla panchina. Ecco perchè i siciliani dovranno affrontare il match con la mentalità da capolista senza correre particolari rischi nel confronto con una squadra che proverà in tutti i modi a vincere.Stellone dovrà fare a meno di Struna, nemmeno convocato, per un problema al ginocchio sinistro presentatosi durante le sfide con la sua nazionale. Il tecnico però non vuole rinunciare all'idea di schierare un 3-4-1-2 e dunque al fianco di Rajkovic e Bellusci potrebbe scendere in campo Roberto Pirrello, o in alternativa il polacco Szyminski. Entrambi i giocatori si sono già trovati nella situazione di dover sostituire un titolare con il centrale originario di Alcamo che si è sempre distinto bene quando chiamato in causa. A centrocampo dunque i posti sono solo due con Jajalo che farà coppia con tutta probabilità con Haas (Murawski e Chochev partono dalla panchina) mentre sugli esterni Mazzotta sicuro di una maglia da titolare su Aleesami mentre sarà ballottaggio fra Salvi e Rispoli. Sulla trequarti Falletti parte avanti su Trajkovski così come Moreo in attacco nei confronti di Puscas. L'attaccante milanese guiderà il reparto avanzato con Nestorovski.Grosso si gioca il tutto per tutto schierando una formazione iperoffensiva con un 4-3-3 che vedrà davanti al portiere Silvestri agire Zaccagni e Balkovec da terzini e la coppia centrale Marrone-Caracciolo. A centrocampo l'ex rosanero Dawidowicz in cabina di regia con Henderson e Laribi ai suoi lati mentre in attacco il tridente pesante con Matos, Di Carmine e Giampaolo Pazzini o, in alternativa all'ex Inter e Milan, l'altro pezzo pregiato della campagna acquisti estiva degli scaligeri Ragusa.Silvestri; Zaccagni, Marrone, Caracciolo, Balkovec; Henderson, Dawidowicz, Laribi; Matos, Di Carmine, Pazzini. All: Grosso.Aleandro Di Paolo di Avezzano.