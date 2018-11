A disp: 12 Ferrari, 32 Chiesa, 4 Henderson, 9 Ragusa, 11 Pazzini, 15 Belkovec, 19 Cissé, 21 Laribi, 23 Calvano, 25 Danzi, 28 Tupta, 29 Almici.

All: Fabio Grosso.

PALERMO: 1 Brignoli, 3 Rispoli, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 20 Falletti, 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 11 Embalo, 14 Salvi, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

ARBITRO: Aleandro Di Paolo (Avezzano).

45' Un minuto di recupero41' Verona in pressione nel finale del primo tempo con Crescenzi che si presenta a tu per tu con Brignoli, Bellusci mette in corner.38' Zaccagni prova a raddoppiare ma Brignoli blocca una conclusione dell'esterno veronese.28' Lo stesso Trajkovski si guadagna un calcio di punizione che il macedone calcia con Silvestri che blocca in presa alta.26' Trajkovski conclude nel cuore dell'area, Silvestri devia con un riflesso.24' Matos addomestica un pallone e parte in progressione, conclusione debole e imprecisa.21' Trajkovski impegna ancora una volta la difesa gialloblu con un tiro a giro che Dawidowicz devia.20' Rispoli s'incunea in area dopo aver fatto tunnel ad un avversario e crossa forte, palla deviata in corner.16' Prima conclusione dell'Hellas con Lee che calcia forte ma centra Rispoli in area.10' Contropiede di Falletti che serve Rispoli, cross in mezzo del terzino che trova la deviazione della difesa veronese e poi di Trajkovski che prova a calciare ma finisce ancora addosso ad un difensore.5' Ci prova Moreo di testa su cross di Rispoli, l'ex Dawidowicz mette in corner.3' Conclusione di Jajalo molto larga che finisce fuori.2' Cross di Moreo per Nestorovski fermato per gioco pericoloso.Batte il Verona,Squadre in campo per il calcio d'inizio.Rosanero con il 4-4-2 che si trasforma in 4-2-4 in fase d'attacco con il ritorno di Rispoli dall'inizio, Falletti e Trajkovski ancora esterni come contro il Pescara e Moreo con Nestorovski in attacco. Verona senza Pazzini con Di Carmine nel tridente con Lee e Matos.: 1 Silvestri, 17 Crescenzi, 6 Marrone, 2 Caracciolo (cap.), 33 Empereur, 20 Zaccagni, 27 Dawidowicz, 8 Gustafson, 7 Matos, 10 Di Carmine, 16 Lee.Ammoniti: Bellusci 8'.