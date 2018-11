. Il tecnico della formazione rosanero, alla vigilia della partita fondamentale sul campo del Verona che aprirà la tredicesima giornata del campionato di serie B, ha ammesso di aver letto il comunicato che annuncia il passaggio di proprietà del 100% delle quote del club di viale del Fante, ma a dire il vero Stellone fa capire che non è affatto preso da queste notizie, che non riguardano il campo ma solo il futuro del Palermo sul piano amministrativo ed economico: "Ho letto questa mattina, ma noi non avvertiamo niente. Pensiamo alla partita di domani che è fondamentale. Osserviamo la situazione, ma pensiamo solo al lavoro sul campo. Non ci interessa nulla di questa cosa. E’ una cosa che era nell’aria da tanti anni. Se ho sentito Zamparini? No".Fermo restando che il Palermo, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, sarà lo stesso visto due settimane fa contro il Pescara: "Noi sia in casa che fuori casa prepariamo la partita nello stesso modo. Il nostro atteggiamento non cambia. Ci sono degli accorgimenti che faremo in base a come si schiererà il Verona. Non lavoriamo solo su un modulo, perché alcune volte gli avversari cambiano modulo e i giocatori non sanno cosa fare. Col Pescara ho visto Falletti fare il terzino, i centrocampisti hanno corso come non mai. Li non esisteva più un modulo. Anche Nestorovki e Puscas sono rientrati nella linea dei centrocampisti. Voliamo riprenderci quello che ci è scappato l’hanno scorso. Tutte le partite valgono tre punti, dobbiamo pensare a scendere in campo sempre pensando alla partita che abbiamo perso a Frosinone. Se giochiamo ci questa voglia né perderemo davvero poche".. La conferma arriva dalla voce di Stellone: "Quando un giocatore salta 2-3 allenamenti difficilmente giocherà. Abbiamo altri giocatori ed è giusto variare. Quando non hai alternative è diverso, ma non è il caso nostro. Siamo 2-3 giocatori per ogni ruolo. Se non giocano dopo esser andati in nazionale sembra sennò una punizione". A prescindere da assenze e presenze, il Palermo cercherà di riprendere il filo interrotto solo dalla sosta, gradita fino a un certo punto da Stellone: "Non potremo mai saperlo. Abbiamo un po’ rifiatato e recuperato chi era un po’ a corto di fiato. L’allenatore ha il compito di frenare l’entusiasmo, un po’ come quando i figli vanno bene a scuola. Non dobbiamo accontentarci. Io in settimana vedo la squadra che ai allena con voglia e intensità. Scegliere l’11 è da una parte facile, perché stanno tutti bene, mentre dall’altra parte è complicato perché anche chi resta fuori meriterebbe di scendere in campo. Scendiamo in campo con il veleno agli occhi per portare a casa i tre punti".. L'ex terzino del Palermo, campione del mondo nel 2006, vede la sua panchina a Verona a forte rischio, ma il suo collega in rosanero non vuole inserirsi in questa faccenda: "Non rispondo perché ho giocato contro di lui lo scorso anno e abbiamo pareggiato. Fa giocar bene la propria squadra. Penso che dopo la partita di domani riprenderà il proprio cammino perché è un bravo allenatore ed ha una squadra forte". Sempre sul fronte degli ex, affronterà il Palermo da avversario per la prima volta anche Dawidowicz, avuto da Stellone nella passata stagione: "Con me ha giocato quasi tutte le partite. È un ragazzo serio, ma domani sarà un avversario. Ha deciso di andare al Verona, ma io ho una batteria di difensori che stanno facendo molto bene. Appena l’arbitro fischierà l’inizio saremo avversari".