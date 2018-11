Aleesami, Embalo, Nestorovski e Trajkovski hanno lavorato regolarmente con il gruppo, attivazione, esercitazione tattica, lavoro tecnico e partita in porzione ridotta del terreno di gioco alla base della seduta, dopo essere tornati a disposizione un giorno prima dai loro impegni.

L'unico indisponibile continua ad essere il portiere Fabio Alastra che prosegue il suo percorso di recupero con sedute di fisioterapia.

, impegnata domani sera nell'anticipo contro l'Hellas Verona al 'Bentegodi', c'è già una certezza. Aljaz Struna non sarà della gara causa un infortunio rimediato con la nazionale slovena. Il difensore, tornato ieri in città così come comunicato dalla società con una nota ufficiale, in seguito a un trauma al ginocchio sinistro rimediato durante la partita Slovenia-Norvegia, ha lamentato risentimenti in carico all’articolazione traumatizzata. Pertanto dopo valutazione clinica, prosegue il comunicato, verrà sottoposto a indagine strumentale. Una brutta tegola per Roberto Stellone che dunque per la trasferta di domani deve cambiare piani in corsa e pensare ad una difesa a quattro contro un Hellas che punterà su tre bocche di fuoco in avanti come Pazzini, Di Carmine ed il rientrante Matos.Rajkovic e Bellusci, quasi sempre presenti con Stellone in panchina, con Mazzotta favorito su Aleesami sulla fascia sinistra e Rispoli e Salvi, entrambi assenti nell'ultima sfida contro il Pescara uno per squalifica e l'altro per non essersi allenato in seguito ad uno stato influenzale, che si giocheranno un posto sul lato destro con l'ex capitano in leggero vantaggio sul terzino proveniente dal Cittadella. Per il resto la formazione quindi muta anche a centrocampo con Jajalo che comporrà la linea mediana con Haas e Murawski e Falletti che sulla trequarti dovrebbe soffiare il posto a Trajkovski. In attacco l'unico punto fermo è Iljia Nestorovski con Moreo che con tutta probabilità sarà il suo partner al posto di Puscas., dopo l'ultimo impegno con la sua nazionale di martedì, e ha svolto un lavoro differenziato programmato mentre