per i rosanero di Roberto Stellone che, conclusi gli impegni dei propri giocatori in giro con le nazionali, avrà oggi a disposizione tutto l'organico al completo per preparare gli ultimi dettagli che porteranno alla trasferta di venerdì sera contro l'Hellas Verona dell'ex Fabio Grosso. Nell'anticipo delle 21 il tecnico ha intenzione di attuare ancora una volta un leggero turnover che andrà a coinvolgere gran parte dei giocatori impegnati negli ultimi giorni con le rispettive rappresentative nazionali, ad esempio George Puscas. L'attaccante rumeno sarà infatti l'ultimo a far rientro in Sicilia dopo l'ultimo match disputato ieri sera e vinto dalla sua Romania contro il Montenegro per il girone di Nations League., che con la Lituania qualche giorno fa aveva firmato la sua prima rete in nazionale maggiore, ma soltanto uno spezzone di gara per rilevare il compagno Tucudean che aveva deciso il match con un suo gol. Stellone dunque dovrebbe dare un turno di riposo all'attaccante, Moreo in rampa di lancio per sostituirlo, così come ad Aleesami, anche se il norvegese ha giocato solo una delle due gare con la sua nazionale, con Mazzotta pronto a giocare dall'inizio. La vera notizia sarà il ritorno di Andrea Rispoli dopo la squalifica di due giornate rimediata in quel di Carpi. Il terzino è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia destra in quello che al 'Bentegodi' sarà con tutta probabilità un 3-4-1-2.dovrebbe essere sempre quella composta da Rajkovic, Bellusci e Struna, anche se le condizioni dello sloveno anche lui di rientro dalla nazionale andranno valutate, dunque a centrocampo ci sarà spazio solo per due pedine se Stellone opterà per la linea a quattro con Jajalo inamovibile e Murawski ed Haas a giocarsi l'altra maglia da titolare. Sulla trequarti Falletti può far respirare un Trajkovski comunque in grande forma (un gol e un assist con la Macedonia) mentre in attacco Stellone sembra non poter rinunciare al suo capitano Nestorovski che nelle due gare di Nations League non ha perso la confidenza con il gol mettendone a segno addirittura tre. Per far da spalla al numero 30 c'è pronto Moreo.