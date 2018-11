. Gli unici dati certi sono che ha sede a Londra ed è quotato alla borsa di New York. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" la svolta potrebbe arrivare nelle prossime 100 ore. Poco più di quattro giorni, poi il passaggio di consegne. L'accordo tra Zamparini e i nuovi acquirenti è stato già trovato da tempo, adesso però bisogna mettere tutto nero su bianco davanti ad un notaio. Il fondo internazionale immetterà immediatamente 10 milioni nella società per finanziare il mercato, in maniera tale da rinforzare la squadra per raggiungere l'obiettivo Serie A. I fondi arriverebbero direttamente dalla Financial Innovations, società di cui l’advisor dell’operazione, Maurizio Belli, è amministratore delegato. Ma non solo, entro il 30 giugno infatti bisognerà versare 22,8 milioni di euro per chiudere definitivamente il capitolo Alyssa. Dopodiché, una volta ratificato l'accordo, si dovrà delineare il nuovo Consiglio di Amministrazione. I nomi in ballo sono sempre gli stessi degli ultimi giorni: Giovanni Giammarva, Guglielmo Micciché ed Antonio Ponte.