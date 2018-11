per i rosanero di Roberto Stellone sarà nuovamente campionato dopo la sosta per le nazionali ma la sfida contro l'Hellas Verona allenato da Fabio Grosso non sarà per nulla semplice in quanto per l'ex terzino rosanero si tratterà di una sfida da dentro-fuori per mantenere la sua panchina. Gli scaligeri infatti, retrocessi dalla serie A e protagonisti di una campagna acquisti estiva di altissimo valore con il ritorno dal prestito al Levante di Giampaolo Pazzini e gli acquisti dei vari Di Carmine dal Perugia e Ragusa dal Sassuolo, erano partiti dopo le prime cinque gare di campionato con il vento favorevole di un pareggio e ben quattro successi consecutivi prima dello stop contro la Salernitana del 29 settembre. Paradossalmente il trend dei veronesi, con l'ex campione del mondo 2006 alla guida, è infatti andato in direzione opposta rispetto a quello del Palermo dopo l'avvicendamento in panchina fra Bruno Tedino e Stellone.hanno inanellato cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare mentre l'Hellas, che dovrà ancora scontare un turno di riposo il prossimo 2 dicembre, solo una vittoria contro il Perugia a fronte di tre sconfitte (Lecce, Ascoli e Brescia) e due pareggi con Venezia e Cremonese. Un pessimo trend per Grosso che già dopo l'ultimo ko contro il Brescia in trasferta ha rischiato l'esonero se non fosse stato per la scelta del presidente Setti di riconfermalo ancora, fino almeno alla sfida di venerdì prossimo contro il Palermo che diventa dunque crocevia fondamentale. L'allenatore dei gialloblu proverà a preparare dunque nel migliore dei modi la sfida alla capolista, match che nelle aspettative della vigilia della stagione era descritto come fra squadre che avrebbero lottato per la promozione diretta in serie A.con i suoi 24 punti ed il primo posto in classifica conquistato grazie al rotondo 3-0 contro il Pescara, sta rispettando quelle previsioni che la vedevano partire in pole per il ritorno in serie A mentre l'Hellas, scesa dalla prime posizioni all'attuale settimo posto, sembra solo l'ombra della corazzata costruita in estate per vincere il campionato cadetto. Le insidie per i ragazzi di Stellone sono dunque tante dato che Grosso si affiderà sicuramente a giocatori esperti come Marrone, Laribi, Ragusa, Pazzini e Di Carmine, nomi che potrebbero giocare in serie A e far comodo a diverse squadre della massima serie, con l'unico obiettivo che nemmeno a dirlo saranno i tre punti da strappare ai rosanero che dal canto loro invece possono presentarsi in un 'Bentegodi', che per l'occasione dovrebbe essere privo della tifoseria che protesta proprio contro la decisione di aver mantenuto Grosso fino ad ora in panchina, con la serenità di potersi giocare il loro match a viso aperto forti delle prestazioni messe in campo da leader di questo campionato.