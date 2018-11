L'estremo difensore rosanero è stato protagonista nella conferenza stampa odierna svolta a Boccadifalco, e parla dei suoi primi giorni nel gruppo, inizialmente affidato a Bruno Tedino e passato ora sotto la guida di Roberto Stellone: "Quando sono arrivato lo spogliatoio si stava già ricompattando. In campo c’è stata sempre abnegazione e voglia di fare. In estate qualcuno pensando di poter andare via la sera era un po’ più isolato. Il gruppo c’è sempre stato. Da quando si è chiuso il mercato abbiamo capito di dover dare tutto". Si parla anche dell'attuale tecnico del Palermo: "Ha toccato dei punti precisi che prima, per svariati motivi, non avevamo. In noi è scattato qualcosa. Tutti abbiamo spirito di rivalsa e voglia di riscattarsi"., sia nel gruppo dei portieri che in generale nella rosa del Palermo. Il numero 1 rosanero ha parlato anche dell'unica gara fin qui saltata, quella di Carpi in cui è stato proprio il secondo portiere a prenderne il posto, mantenendo la porta inviolata: "Quando ha giocato Alberto Pomini ha fatto benissimo. Il fatto che non ci fosse stato per diversi anni un portiere che abbia trovato continuità è vero. In questa piazza non è facile far bene, in passato ci sono stati anche portieri molto forti. Fare bene dove sei poco chiamato in causa è più difficile. Il mio obiettivo è restare qui più a lungo possibile, ho un contratto di tre anni. Mi sento di essere in un ambiente in cui ho tutto".ma anche da buona parte del gruppo a sua disposizione e della dirigenza. Brignoli vuole seguire quest'onda e sostiene che è inevitabile che un gruppo così ben composto, già andato a un passo dalla promozione nella scorsa stagione, pensi a obiettivi così alti: "Quando inizi una stagione è normale c’è questo sia l’obiettivo. Conta arrivare primi a maggio. Io non guardo la classifica, io ho in testa dei punti che mancano per arrivare in A. Questa è la mia classifica. Al momento conta poco". Ma quanti punti servirebbero al Palermo per dare l'assalto alla promozione: "Per me ne bastano 75 per arrivare tra le prime due, considerando anche che c’è qualche partita in meno rispetto a prima".nel match della scorsa settimana contro il Pescara, facendo segnare il record stagionale di spettatori presenti al "Renzo Barbera". "I tifosi ci hanno aiutato a vincere la gara. Avere a Palermo un pubblico di questo genere aiuta la squadra. Giocare con poca gente incentiva le altre squadre. Con 25 mila persone la squadra che arriva è normale che abbia timore. Speriamo con le prestazioni a riportare lo stadio pieno". La testa va alla sfida di venerdì prossimo contro il Verona, che non vive un bel momento: "Le squadre in difficoltà sono le più difficili da affrontare. La piazza si aspettava qualcosa in più, ma i giocatori saranno avvelenati perché non stanno ottenendo i risultati che si auspicavano. Sarà una gara difficile. Se dovessero esserci più tifosi nostri ci aiuteranno. Però i giocatori del Verona senza pubblico giocheranno più tranquilli".A dire il vero, il portiere dei rosanero sostiene di non sapere nulla sulle novità sul fronte societario, con il gruppo che sta pensando solo a fare bene sul campo, senza distrazioni provenienti dall'esterno: "Non ci hanno comunicato nulla. Siamo allo scuro di quello che succede fuori. Noi sappiamo che il presidente è una persona seria di cui abbiamo grande rispetto. Noi siamo dentro il campo, queste cose non ci toccano".