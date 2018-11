La Nazionale italiana di pallanuoto, dopo la sfida contro la Russia della primavera del 2017 e il girone preliminare della LEN Europe Cup dello scorso febbraio, affonterà il Montenegro in una gara sempre valida per la World League. E il presidente del Telimar Palermo, Marcello Giliberti, in qualità di parte integrante del comitato organizzativo, svela a Live Sicilia Sport la sua soddisfazione per questo nuovo appuntamento: "Anche questo è motivo di grandissima soddisfazione per noi. La Federazione torna dove si trova bene, ormai Palermo e la Piscina comunale si sono rivelati location e strutture affidabili per poter sostenere l'onda d'urto del Settebello. Torna Sandro Campagna, che è palermitano di nascita, e torna la squadra che si è trovata davvero bene a Palermo. Nei giorni in cui vivono la città condividono il momento agonistico con la visita della città stessa, oltre alla partecipazione serena e dinamica alla quotidianità di Palermo. Questo deve farci riflettere molto sulla potenzialità della città".Le migliori otto formazioni di questa competizione avrebbero potuto darsi appuntamento nella Piscina di viale del Fante. Ma alla fine, dovendo considrare anche gli impegni della squadra, costruita per tentare l'assalto alla serie A1, il patron del Telimar ha optato per il match col Montenegro: "Noi avevamo la possibilità di ospitare la gara secca, oppure la finale a otto della World League. Abbiamo optato per la gara secca, perchè veniamo da un anno molto pesante in termini di organizzazione di eventi, abbiamo celebrato il trentennale del Telimar. Poi vogliamo dare grande attenzione al nostro campionato, perciò immaginavamo che con un evento di portata maggiore come la Final Eight, piazzato in una fase della stagione piuttosto delicata per il nostro circolo, che ci potesse essere una distrazione molto forte rispetto agli obiettivi di questa stagione, ovvero almeno il raggiungimento dei playoff".Il Montenegro è nazionale che abbiamo conosciuto in città proprio in occasione dell'evento di nove mesi fa, e Giliberti sottolinea il caso che vuole il coach e il giocatore di spicco del suo circolo, provenienti proprio dal Paese balcanico. E magari per Saric, giocatore Telimar, potrebbe arrivare la convocazione: "Il Montenegro è una squadra di grandissimo livello, contro di noi in casa ha vinto solamente ai rigori e alle Olimpiadi è arrivata quarta proprio alle spalle dell'Italia. Ed è ulteriore motivo di soddisfaizone il fatto che il coach del Telimar è montenegrino, seppur ormai italiano d'adozione. Anche il nostro giocatore straniero Jovan Saric è montenegrino e spesso fa apparizioni con la calotta della Nazionale. Spero che possa arrivare la gratificazione, per lui e per noi, della convocazione per quella partita, in modo da poter giocare con la sua Nazionale nella vasca del suo club. Siamo estremamente soddisfatti".