ad Iljia Nestorovski. L'attaccante rosanero, impegnato con la Macedonia insieme al connazionale Trajkovski per gli impegni di Nations League contro Liechtenstein e Gibilterra, infatti ieri è tornato in gol anche con la maglia della sua rappresentativa nella trasferta al 'Rheinpark Stadion' terminata sul punteggio di 2-0. Il macedone nello specifico dopo il gol di Bardhi in apertura di secondo tempo ha chiuso i conti in pieno recupero grazie ad un'azione travolgente fra il genoano Pandev e l'altro rosanero Aleksandar Trajkovski, bravo ad incunearsi in area e a resistere ad una carica, che serve su un piatto d'argento al compagno di nazionale e club un pallone da spingere in porta. Con questo gol Nestorovski interrompe un digiuno con la Macedonia che durava dal 25 marzo del 2017 quando la punta rosanero segnò contro il Lussemburgo e successivamente mimò un volante (in onore della Force India che in quell'anno adottava il colore rosa per la propria livrea, ndr).torna in prima posizione con 12 punti nel suo gruppo 4 in lega D davanti all'Armenia a quota 9 mentre nella sfida fra rosanero in Slovenia-Norvegia Struna e Aleesami non vanno oltre l'1-1. I due difensori, entrambi partiti titolari, si spartiscono la posta con i padroni di casa subito in vantaggio con Verbic raggiunti poi a pochi minuti dalla fine da Johnsen. In classifica i norvegesi agganciano al primo posto la Bulgaria a quota 10 nel gruppo 3 della Lega C. Oggi infine sarà il turno sempre per la Nations League di George Puscas, che con la nazionale maggiore della Romania affronterà la Lituania, e di Carlos Embalo impegnato con la sua Guinea Bissau contro la Namibia per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa.