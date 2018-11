I rosanero hanno nel mirino due giocatori dell'Atalanta che potrebbero tornare molto utili alla propria causa, specialmente se la cavalcata iniziata con l'avvicendamento in panchina tra Bruno Tedino e Roberto Stellone - avvenuta con abbondante anticipo rispetto a quella vista nella scorsa stagione - dovesse portare al lieto fine dato dalla promozione in serie A. In questo momento, il Palermo si gode le ottime prestazioni di Nicolas Haas, arrivato piuttosto in sordina ma diventato ben presto un pilastro nel centrocampo impostato dal tecnico romano, senza grossi problemi nel passaggio dal 3-4-3 al 4-4-2 visto, ad esempio, domenica scorsa contro il Pescara. E le prestazioni di Haas se le gode anche l'Atalanta, che è proprietaria del cartellino del centrocampista e ha stabilito il prestito secco come formula del suo trasferimento in rosanero.Stando a quanto si legge stamani sul Giornale di Sicilia, infatti, l'Atalanta sembra intenzionata a dare il centrocampista svizzero in prestito secco per un altro campionato, in modo da riportarlo all'ovile nell'estate del 2020 per tenerselo e lanciarlo in via definitiva in maglia nerazzurra. Il Palermo, in ogni caso, proverà ad avviare una trattativa con la dirigenza del club orobico durante la prossima estate, specialmente se l'obiettivo della promozione verrà centrato. Finora le prestazioni di Haas hanno consentito a Stellone di puntare sul tandem composto con Jajalo per la zona nevralgica del campo, dando anche la possibilità di un recupero graduale e senza fretta per un altro pezzo grosso della mediana del Palermo, quell'Ivaylo Chochev che si è ormai ripreso dall'infortunio patito durante il ritiro di Sappada., fermo restando che non accetterà le condizioni dell'Atalanta e proverà anzi a riscattarlo. In ogni caso, sembra pronto per Rino Foschi e per la dirigenza del club di viale del Fante un "piano B", appartenente sempre alla compagine bergamasca. Stiamo parlando di Luca Pessina, altro centrocampista a disposizione di Gian Piero Gasperini e che non ha visto molto campo dopo la deludente eliminazione nerazzurra all'ultimo turno preliminare di Europa League, per mano del Copenhaghen. Foschi sta seriamente pensando di nuovo al centrocampista, punto fermo della Nazionale Under 21 di Di Biagio, e non è da escludere che parta una trattativa per il suo arrivo a Palermo già a gennaio. Magari con una formula diversa dal prestito secco...