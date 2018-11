Il Palermo sarebbe stato valutato per la suddetta irrisoria cifra dallo stesso Maurizio Zamparini, il quale sarebbe disposto a cedere l'intero pacchetto di quote del club di viale del Fante per questa cifra shock, stando almeno a quanto viene riportato da Mediagol.it nel racconto del nuovo risvolto della vicenda relativa alla cessione della società rosanero. Si tratterebbe di una valutazione dovuta all'intenzione, espressa dallo stesso patron, di vendere il Palermo alla nuova realtà imprenditoriale, quotata nel mercato azionario di New York, con la quale l'affare sarebbe praticamente chiuso, con tanto di pratiche burocratiche ormai prossime a essere finalizzate. Dunque il Palermo potrebbe avere un nuovo padrone davvero presto, considerando anche l'improvvisa e netta diminuzione delle richieste da parte di Zamparini in merito alla cessione del club. Anche perchè resta l'intenzione di cedere entro la fine di novembre per consentire ai nuovi proprietari di intervenire già durante il mercato di gennaio.