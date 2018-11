nel mercato di riparazione invernale in molti storsero il naso in quanto si aspettavano uno fra Di Carmine del Perugia o addiritttura già George Puscas, in quel periodo proveniente dal Benevento in serie A e poi finito al Novara, mentre il ds Fabio Lupo puntò su di lui, che alla fine però non ripagò a pieno la fiducia riposta dall'allora direttore sportivo. Stefano Moreo, a distanza quasi di un anno dal suo sbarco in Sicilia da Venezia, si ritrova a vivere un momento totalmente diverso rispetto ai primi e difficili mesi in maglia rosanero. Il suo primo gol con i siciliani è infatti coinciso con l'ultima gara con Tedino in panchina nella sconfitta per 2-1 contro il Brescia e dal ritorno di Roberto Stellone alla guida della squadra il milanese sembra aver trovato finalmente la motivazione nei suoi mezzi risultando decisivo nelle occasioni in cui il tecnico romano decide di puntare su di lui.nell'ultima parte della stagione, sempre con Stellone in panchina, Moreo aveva dimostrato di valere un posto da titolare sopratutto nelle gare disputate contro Bari e Ternana, in cui l'ex Venezia si distinse per un assist a La Gumina nella sfida ai pugliesi e una buona prestazione nella vittoria con gli umbri. Dopo aver assistito dalla panchina al bruciante sconfitta nella finale play off il classe '93 ha però deciso di lavorare sodo nel ritiro estivo per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della nuova stagione mettendosi a disposizione in ogni momento possibile e sfruttando tutte le occasioni che il campo gli avrebbe offerto. Il turnover varato da Stellone in tal senso è stata la chiave di svolta per Moreo che partendo dall'inizio (con Lecce, Carpi e Cosenza) o subentrando dalla panchina (Crotone, Venezia e Pescara) è riuscito a totalizzare due assist e l'ultimo gol per il definitivo 3-0 contro il Pescara.sembra essere la migliore e le motivazioni sono alle stelle per l'attaccante milanese ci sarà soltanto da confermare i progressi dimostrati in queste ultime sei gare con l'attuale pausa per le nazionali che può soltanto favorirlo. Gli impegni dei suoi colleghi di reparto Nestorovski e Puscas consente infatti a Moreo di puntare ad una maglia da titolare per la prossima sfida con l'Hellas Verona in cui Stellone si attende molto da lui. Anche la tifoseria poi, che ad inizio stagione rumoreggiava al suo ingresso in campo, in poche gare sembra aver cambiato idea sul 25enne che non vede l'ora di regalare al proprio pubblico altre emozioni rincorrendo quella serie A, già sfiorata l'anno scorso per un soffio.