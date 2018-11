Non voglio sentir parlare di casi o di scontenti, abbiamo a che fare con professionisti più che seri e con un gruppo sanissimo. Lo vedo stando tutti i giorni con loro, come si allenano, come si comportano, che rispetto hanno. I rinnovi? I ragazzi devono pensare a giocare come hanno fatto sinora, io sto lavorando con i procuratori e vedrete che non ci saranno ripercussioni sulla squadra".

Finora il cammino è stato ottimale e spero che nulla rompa l’equilibrio trovato. Ma dobbiamo restare umili, essere bravi a gestire queste vittorie e aspettare di vedere come reagiremo quando ci potrà capitare una fase meno felice. Insomma restiamo coi piedi per terra“.

Lo conosco, lo conoscete bene. Non sta pensando solo ai fatti societari ma si occupa quotidianamente anche della squadra. E’ informato di tutto, il colloquio è costante. Ci vogliamo bene e litighiamo come sempre è stato fra noi. Mi lascia lavorare.

Non m’interessano le chiacchiere, per me riportare il Palermo in A è un sogno. La scorsa volta nel 2004 fu indimenticabile ma stavolta avrebbe un sapore diverso, forse migliore. La ferita è vedere poco pubblico al Barbera. So che qualcosa si è rotto con la città ma se recuperiamo continuità di lavoro e una dimensione familiare nella conduzione, potremo fare grandi cose".

. I rosanero sono riusciti a recuperare il terreno perso nelle prime gare. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il Direttore dell'Area Tecnica del club di viale del Fante, Rino Foschi ha raccontato di essere all'estero insieme al suo collaboratore: "Avrei voluto vedere Puscas impegnato in Romania-Lituania ma non posso perché la partita si giocherà a porte chiuse per le sanzioni alla federazione rumena. Infatti sto tornando in Italia": Avevamo pensato a un tipo di torneo, al risparmio e sui giovani, poi ci siamo trovati in condizioni del tutto diverse. Avevamo molti giocatori a scadenza ma non sono in offerta né in regalo. Nessuno voleva pagarli il giusto allora ce li siamo tenuti.: "Anche il cambio di allenatore è dipeso dal progetto. Stellone aveva già lavorato con la squadra, il che ha consentito di sminuire certi difetti e arricchire i pregi. C’è sintonia col tecnico, tutti accettano le sue scelte, ecco cosa intendo quando parlo di gruppo serio.: "Qualche promozione in passato l’ho ottenuta, credo di accorgermi già durante il percorso di certe caratteristiche, fondamentali per arrivare in alto. E posso dire che questo gruppo mi trasmette sensazioni molto positive.