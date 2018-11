con partenza alle ore 9 dalla pista di atletica dello stadio delle Palme – Vito Schifani. Sono circa 1700 gli atleti iscritti alla manifestazione, organizzata dall’ASD Medi@ e che beneficia del patrocinio dell’Unesco. 311 gli stranieri in gara: il contingente estero più numeroso è quello che arriva dalla Francia con 77 atleti ai nastri di partenza; a seguire il Regno Unito, Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Svizzera e Stati Uniti. In tutto sono 38 le nazioni presenti a Palermo, record della manifestazione.seguita da Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Campania. La provincia siciliana più rappresentata, dopo Palermo, è quella di Trapani (quasi 100 atleti iscritti), seguita da quella di Agrigento e da Messina. 260 le società presenti nel capoluogo siciliano, la più numerosa è la Palermo h13.30 con 43 atleti al via, seguita dall’Amatori Palermo (38), Palermo Running (32) GS Atletica Mazara (31) e dalla bresciana Running Prealpino ASD che, con i suoi 26 atleti, è già entrata nel libro dei record della manifestazione. Continuando con le curiosità, gli atleti più giovani in gara saranno Marco Vitellaro e Manuela Di Pietro entrambi 20enni, i meno giovani il bagherese Edoardo Vaghetto 79 anni e la lombarda Martina Biancamaria con 66 primavere.primo lo scorso anno e secondo nel 2016 sempre a Palermo. L’esperto atleta keniano si è imposto alla 10K White Marble Marathon, che si è disputata a Carrara lo scorso 4 novembre. A contendergli la vittoria finale sarà l’altro keniano Samson Mungai Kagia (pettoriale numero 4) quinto domenica scorsa alla Garda Trentino Half Marathon con il tempo finale di 1h05’3”. In gara con il pettorale numero 2 il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) vincitore della Maratona di Palermo nel 2015.A promuovere la passeggiata ludico-motoria di 3 chilometri l’associazione Fasted Palermo Onlus (Associazione Thalassemici Ospedale dei Bambini di Palermo). Circa 2000 gli iscritti con bambini e adulti che si muoveranno intorno alle 9.15, poco dopo il via della fase agonistica. Obiettivo della “camminata” sensibilizzare e informare su una problematica sanitaria qual è la Talassemia. Intanto da oggi, con l’apertura dell’Expo Village all’interno dello stadio delle Palme - Vito Schifani, si comincia a respirare l’aria dell’evento. Una piccola cittadella dello sport con spazi dedicati agli sponsor e dove gli atleti potranno ritirare i pettorali della gara. In particolare, nella giornata di sabato pomeriggio sono previste, a cura del Comitato provinciale dell’Uisp Palermo, esibizioni di Aikido, difesa personale, gioco sport e ginnastica.