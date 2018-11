contro il Pescara l'ha sfruttato più che bene mettendo in rete il gol del 2-0 con una gran conclusione di destro da fuori area. Radoslaw Murawski in un momento si è messo alle spalle dunque le ultime settimane per nulla semplici per lui e allo stesso tempo si è ripreso il suo posto in squadra che con Roberto Stellone lo ha visto partire titolare nelle prime due gare contro Cosenza e Lecce per gli interi 90' per poi calare di minutaggio nelle successive, complice anche i motivi familiari che hanno costretto il centrocampista di Gliwice a tornare in Polonia in concomitanza col match disputato e vinto dai rosanero contro il Carpi. Al suo ritorno il tecnico rosanero gli ha dato immediatamente fiducia col Cosenza per rilanciare il polacco anche se la prestazione con i calabresi non era stata particolarmente significativa.in cui il modulo adottato da Stellone (il 4-4-2) escludeva Murawski per la presenza di Jajalo e Haas, con lo svizzero che al contrario è progressivamente salito nelle quotazioni fatte dall'allenatore, e dunque utilizzato nella 'zona Stellone' per tentare di limitare le incursioni dei pescaresi e partecipare anche all'azione offensiva data la contemporanea presenza di due punte e di due esterni come Falletti e Trajkovski. Proprio il macedone qualche minuti dopo l'ingresso in campo del centrocampista lo serve con un assist fuori area che Murawski non attende nemmeno un attimo a trasformare in un gol che fa esplodere di gioia il 'Barbera' ed i suoi compagni che, conoscendo ovviamente il momento personale, corrono ad abbracciarlo per festeggiare una rete che mette in cassaforte un importantissimo successo.(questa l'esultanza utilizzata dopo il gol, ndr) i problemi recenti e l'attesa per un gol che in rosanero non arrivava da più di un anno dalla trasferta della passata stagione contro il Foggia, il combattente di Stellone ha solo in mente di giocare più partite possibili da qui alla fine della stagione dando il suo contributo in termini di corsa e aggressività per il raggiungimento dell'obiettivo della serie A, sfuggito l'anno precedente e che ha convinto il polacco a restare per giocarsi le sue chance anche con la maglia della sua nazionale per cui non ha ancora ricevuto una convocazione. Il Palermo ritrova dunque il suo guerriero a centrocampo in attesa di tornare in campo per altre due battaglie decisive per il campionato contro Hellas Verona e Benevento.