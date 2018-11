. L'ex dirigente della Juventus, il quale sembra essere ad un passo dall'Inter, è intervenuto a margine della cerimonia del “Radicchio d’Oro” a Castelfranco Veneto: “Terminato un ciclo vincente, dopo 41 anni mi sono preso una pausa di riflessione. Il calcio, però, è il mio mondo e vorrei riabbracciarlo presto. Questo stop lo vivo positivamente, anche se non mi era mai capitato di trovarmi fermo a stagione iniziata. Ma così non durerò molto. Ho più proposte e tanta voglia di rimettermi in gioco. Me ne sono arrivate anche dall’estero, ma è mia intenzione continuare in una società italiana".: "Qui ho vissuto una parentesi piacevole, il Veneto rappresenta una parte importante della mia carriera. Zamparini l’ho sentito 15 giorni fa, ha un bel progetto, ma ciò non significa che io vada a Palermo - riporta La Nuova Venezia -. La sua presenza a Venezia diede un grande impulso non solo al calcio della città, ma anche all’intero calcio veneto. Seguo anche il Vicenza, il Padova, il Treviso, il Veneto mi è rimasto nel cuore. Credo che questa regione possa tornare ad avere un ruolo preponderante nel calcio come fu ai miei tempi".